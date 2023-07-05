侯友宜拋役期政策打臉國民黨？　朱立倫加碼：當然可回到4個月

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜日前拋出若當選總統，役期恢復為4個月政見，遭綠營大酸國民黨上下都支持兵役延長，「搞不清楚侯友宜到底是哪黨總統候選人」，侯辦隨即發出聲明，「沒有反對現在的兵役延長一年」，外界質疑侯是否沒有跟黨中央討論？國民黨主席朱立倫今（5日）回應，侯友宜所有政策都有跟黨整合協調，國民黨重新執政後，會調整國防，強化募兵等政策，義務役的役期當然就可以回到4個月。

▲指南宮孚佑帝君成道1143周年紀念三獻大典7/5舉行，國民黨主席朱立倫前來上香祭拜。（圖／記者湯興漢攝）

朱立倫上午強調，侯友宜所有政策都是根據黨綱、黨章進行，同時也跟黨的團隊有完全的整合、完全的協調，不管是兩岸、國防或者能源政策，國民黨的目標都是一致的，最重要就是要兩岸和平。

朱立倫說，現階段就是因為民進黨搞到兩岸兵凶戰危，所以必須要強化國防，然而現在根本募不到兵，所以國民黨才會認為兵役必須延長到一年。

朱立倫指出，未來國民黨重新執政後，相信兩岸關係一定能夠和平穩定，而且國民黨會重新調整國防戰略，並強化募兵政策等，最後（義務役）役期當然就可以回到4個月。朱立倫說，這是一套完整的邏輯，這也是對台灣下一代最負責任的作法。