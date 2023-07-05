5億高中生命案啤酒罐驗出麻醉藥　現場4物品也有

記者黃翊婷／綜合報導

5億高中生墜樓命案台中地檢署日前已經偵查終結，賴母的委任律師許哲維4日卻向檢方提起再議，因為現場留有賴男DNA的啤酒罐中，驗出麻醉藥品「利多卡因」。據了解，除了啤酒罐之外，夏姓配偶喝的啤酒罐、垃圾桶內的衛生紙、便條紙、濕紙巾也都驗出相同成分，有些物品甚至還有夏男、夏男胞兄、胞兄女友的DNA。

▲現場留下的啤酒罐驗出麻醉藥品利多卡因。（圖／台中地檢署提供）

台中地檢署6月21日偵結此案，夏姓配偶、夏姓配偶的父親殺人罪嫌不起訴，同時還提出6大事證，包括配偶夏男身體及雙手經檢視未發現可疑傷痕或痕跡、夏男所穿著衣物經多波域光源檢視，無可疑跡證及血跡反應、夏男與死者之指甲內均無血跡反應、也無對方之DNA、未發現死者雙手有明顯的防禦抵抗傷、頸部無骨折出血、無索溝或指痕，兩側皮下軟組織及肌肉無出血、舌骨與甲狀軟骨和氣管均完整無骨折、食道無異狀等。

▲律師許哲維向檢方提起再議。（圖／記者許權毅攝）

對此，賴母不服處分書內容，4日透過委任律師許哲維向檢方提起再議，並提出3點訴求，包含未交代賴男死因動機；右手針孔有皮下組織出血（符合生前傷口），左手、鼠蹊部針孔卻沒有皮下組織出血，頸部明顯出血的疑點未解決、為何檢方不起訴書中賴生戴護頸拍照時間是墜樓隔天的早上10點；希望申請對2樓進行微物跡證調查。

另外，許哲維提到，不起訴書裡記載，現場扣案的啤酒罐上有賴男的DNA，啤酒罐裡面驗出麻醉藥品「利多卡因」，但利多卡因來源不明，賴男又因為不明原因沾染到，假如有服用或塗抹利多卡因，可能會導致死亡、意識昏迷，因此希望能對此進行更深入的調查。

▼▲事發現場環境。（圖／台中地檢署提供）

根據《聯合新聞網》報導，除了賴男的啤酒罐驗出利多卡因，夏男的啤酒罐以及垃圾桶內的衛生紙、便條紙、濕紙巾也都驗出相同成分，有些物品甚至還有夏男、夏男胞兄、胞兄女友的DNA；不過，檢方向台灣大學法醫研究所詢問意見後，認為死者體內沒有驗出利多卡因，現場物品也只驗出微量成分，不可能是因為攝入利多卡因導致昏迷或死亡。