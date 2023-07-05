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社會 社會焦點 保障人權

特斯拉2死同一地又撞！台74轎車猛衝分隔島　車頭潰縮爛毀釀2傷

記者許權毅、黃資真／台中報導

台74快速道路14公里處今(5)日凌晨2時27分發生車禍， 1輛自小客車見前方進行道路施工，煞車時卻失控撞上停放在工地的小貨車，再撞擊分隔島，車內2人因而受困，所幸救出送醫後無生命危險，詳細肇因還有待釐清。事發地點也正好與2個月前發生的特斯拉自撞2死相同，詭異巧合毛骨悚然。

▲▼ 台74快速道路14公里處今(5)日凌晨2時27分發生車禍。（圖／民眾提供）

▲台74快速道路14公里處，1輛轎車煞車時失控衝撞另台車，卡分隔島受困。（圖／民眾提供，下同）

警方說明，台74為縮減內、中車道正進行封閉施工，27歲黃姓男子駕車沿北屯一匝道沿中彰快速道路外側車道往北屯二匝道方向行駛，見前方施工時煞車，車輛卻失控衝撞停放內側的小貨車，之後再反彈撞上分隔島。

而轎車車頭嚴重毀壞，車身因卡在分隔島中動彈不得，駕駛、乘客無法逃生，警消獲報到場緊急將受困2人救出，駕駛黃男手腳骨折、身體多處擦挫傷，乘客28歲劉男手腳擦挫傷，意識皆清楚，生命跡象穩定，貨車無人受傷。

▲▼ 台74快速道路14公里處今(5)日凌晨2時27分發生車禍。（圖／民眾提供）

據查黃男酒測值為0，現場依規定拍照、測繪並製作談話紀錄，初步認定肇因為轎車未注意車前狀況，詳細事發原因仍有待釐清。

巧合的是，今年5月該處曾發生25歲楊姓豪宅設計公司總監與友人駕特斯拉自撞分隔島，最終雙雙身亡的慘劇，當時2人夜店喝酒狂歡後開車上路，失控衝撞分隔島，幾乎難以辨別車體外觀。

▲▼ 台74快速道路14公里處今(5)日凌晨2時27分發生車禍。（圖／民眾提供）

▲▼ 台74快速道路14公里處今(5)日凌晨2時27分發生車禍。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲事發地點在今年5月曾發生特斯拉自撞2死意外。

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