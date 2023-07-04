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社會 社會焦點 保障人權

高中妹應徵「打字專員」變人頭帳戶　警：暑假打工遇5異狀快閃人

▲▼女高中生（示意圖／Pakutaso）

▲暑假期間有許多學生求職打工，台中警方提醒應注意5大重點，避免遇上詐騙集團。（示意圖／Pakutaso）

記者許權毅／台中報導

暑假期間有許多學生族群都會打工賺零用錢，不過網路求職也常傳出詐騙案件。台中一名17歲王姓女高中生在網上看見「打字專員」職缺，面試完後依照詐團指示，把不明款項再轉給其他帳戶，個人帳戶馬上遭到示警，才知自己淪為人頭帳。警方指出，今年至今已有18起求職詐騙，提醒民眾面試時有發現5項異狀，就要留意是否有問題。

台中市刑大指出，依照求職網站調查，有9成大學生會投入暑假打工，除了賺零用錢，也是累積工作經驗，不過詐騙集團看準學生社會經驗不足，打出「輕鬆賺錢」、「工時彈性」等話術誘騙加入，要求提供名下帳戶密碼，最後才知道淪為詐騙集團的人頭帳戶。

警方指出，今年為止已經有18件假求職詐騙案，累計財損金額達20萬，提醒打工族應徵時應提高警覺，小心防範詐騙集團藉機騙取存摺、提款卡、身分證等個人重要證件。如果遇到對方出現5大狀況，像是「公司營運狀況回答不明，強調高報酬」、「面試地點在公共場所」、「要求交付身分證、提款卡、存摺或辦門號」、「以辦理薪資入帳為由，要求至ATM操作」、「認購投資商品、購買公司產品衝業績才能錄取」，都有可能是詐團手段。

台中市政府警察局提醒想要利用暑期打工的學生，要謹守「重要證件不離身、應徵面試結伴行、提高警覺多諮詢、掏錢繳費先查證、苗頭不對即閃人」等原則，以防被詐騙。

另洗錢防制法已於6月16日開始施行，第15條之2明定，無故交付帳戶予他人，會遭警察機關告誡，若對價交付、一次交3本以上的帳戶或經告誡後5年內再犯，則會處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金，切勿以身試法！

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