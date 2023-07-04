防強降雨成災　新北推崩塌潛勢區自主防災演練

▲協力團隊為保全戶做演練前的注意事項宣導。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近期多強降雨，為使土石流與大規模崩塌潛勢社區民眾持續保有坡地防災知識及相關應變能力，新北市政府農業局持續推動自主防災社區，使民眾了解土石流與大規模崩塌災害的狀況及發布紅黃色警戒時民眾該如何疏散避難等，強化社區民眾的防災危機意識。汛期前針對汐止區東山里大規模崩塌潛勢區舉辦實作演練，共執行10項演練項目，使居民能在災害發生時，更懂得如何面對災害。

水土保持局於今年公告汐止區東山里的鵠鵠崙地區為大規模崩塌潛勢區新北市-汐止區-D003，雨量警戒值為300mm。大規模崩塌是指崩塌面積超過10公頃或土方量達10萬立方公尺或崩塌深度在10公尺以上的崩塌地，發生徵兆可以透過觀察地面與擋土牆是否有方向一致且連貫的裂縫出現、觀察坡地樹木是否有歪斜的狀況，聆聽是否有震動造成的地鳴聲或樹木裂開的聲音等來判斷。若發生大規模崩塌，可能造成大量土石堆積於山腳或進入河道與溪水混合成土石流往下游堆積，土體亦有可能阻斷河道形成堰塞湖。

▲東山里長集結參與演練之各防災編組與警消人員。

新北市農業局在汐止區東山里舉辦自主防災社區實作演練，以民眾為主角，演練當警戒發布後防災應變作為，如里長率領社區組織集結，包含警戒班、引導班、收容班、疏散班各班班長帶領成員各司其職，分頭執行各演練項目，如架設雨量筒、前往巡察點位觀測潛勢溪流水位、與巡視坡地是否有裂痕或樹木歪斜等共10項。同時也演練發布大規模崩塌黃色警戒，執行預防性疏散撤離，由汐止區公所派復康巴士協助弱勢族群撤離，另也模擬發布大規模崩塌紅色警戒時的強制撤離情形，與警察一同演練將不願配合之民眾強制撤離的情形。

在演練過程中，民眾自己為主角，實際執行演練項目，加深撤離流程之印象，進一步強化民眾對於土石流與大規模崩塌的認識，提升社區自主防災及耐災能力。東山里長虞恉剛表示，上任以來最重要的事就是確保東山里保全戶的安全，這次動員潛勢區周邊的里民、鄰長與本轄區警消，實作演練熟悉預防性撤離的流程，當災害發生時才不致於一團亂，做好分工，使里民了解疏散避難的重要性，讓可能造成的災情降到最低。

▲新北市農業局持續推動自主防災社區兵棋推演，金山區永興里演練防災專員架設雨量筒量測雨量。

農業局長李玟表示，新北市由於先天環境及地質條件影響，轄內有許多坡地災害潛勢區域，防災教育仍必須持續落實。針對土石流與大規模崩塌潛勢區等可能發生災害之區域進行教育宣導；今年將完成23場次自主防災社區兵棋推演及4場次自主防災社區實作演練，持續與民眾宣導並提升社區自主防災能力。

▲東山里長演練接獲公所紅色警戒通知，並與防災組織各編組班長聯繫。

▲請警察一同演練將不願配合之民眾強制撤離。