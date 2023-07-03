加強在地線路供電穩定　台電雲林區處女力不讓鬚眉

▲此次分發雲林區處64期學員共19名其中包含1名女性學員梁雅婷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

台電近幾年來大力招考新進外線技術人員，並給予充分的教育訓練，期能預先填補人力空缺，讓老舊配電設備的汰換能依照進度順利進行。此次分發雲林區處64期學員共19名其中包含1名女性學員梁雅婷，隨著女力時代的來臨，維護雲林轄區內配電線路供電穩定，將不再是男生的專利，台電女力也可以不讓鬚眉。

雲林縣轄區地處濁水溪南岸及鄰近台灣海峽，配電設備長年受鹽塵害侵蝕，外加每年十月到翌年三月強烈東北季風的吹襲，配電設備老化的速度相對加快。近年因職場大退潮影響，台電外線人員因屆齡退休或老化，一些工作的技能也慢慢逐漸產生斷層。有鑑於此，台電近幾年來大力招考新進外線技術人員，並給予充分的教育訓練。

▲區處安排讓新進學員到現場進行作業，讓學員瞭解未來的工作環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台電公司雲林區處處長許一女表示，區處安排讓新進學員到現場進行作業，是提早讓學員瞭解未來的工作環境，必須經常需頂著大太陽下的環境工作，而且人員還要站在八到十公尺高的電桿上作業，克服心中的恐懼感，整趟作業下來，往往汗流浹背、渾身濕透，能夠適應了這些考驗，才能成為一位合格的台電外線技術員。

雲林區處64期學員女性學員梁雅婷未考進台電前，從事的工作為台電外包人力電腦資料處理員，為了幫雅婷打氣，區處在本次作業中，特別安排三位學姊一同登桿作業，這三位分別是線路課的姜書琳、蔡宛徐、施工班高嘉君，都同樣通過各種現場停電維修需具備的體力與技術等重重考驗，學習爬電線桿拉電線的技術，方能成為正式的台電外線技術員。

台電公司雲林區處指出，一般認知外線維修工作比較適合「男生」，同樣是爬上電桿伸手拿東西，男生有身高優勢，但身材較瘦小的女生，則必須比別人花費更多的力氣和步伐，才能達到同樣的成果。不過女生的優勢就是細心，在一個團隊中，很多任務需要眾人合力完成，有些人有的是力氣，但是像女生就比較細心，會注意到較多細節更順利完成作業。

▲64期學員女性學員梁雅婷未考進台電前，從事的工作為台電外包人力電腦資料處理員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）