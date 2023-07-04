大猩猩頂36.9度高溫「宮廟陣頭猛跳挖呀挖」　超敬業畫面曝光！

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣7月2日氣溫高達36.9度，四湖鄉參天宮廟前廣場進香活動熱鬧滾滾，一隻2公尺高的黑色「大猩猩」瞬間成為焦點，整整表演了近10分鐘熱舞，除了讓現場香客、遊客驚喜之餘也擔心裡面的操偶師會中暑。畫面曝光後網友紛紛表示「看起來就大猩猩這一陣最強」、「第一次看到有猩猩也來參拜」。

▲陣頭中出現高約2公尺的黑色大猩猩，讓在場信眾與香客驚呼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

而大猩猩頂著高溫賣力表演的畫面在網路上曝光，廟埕上的牠先雙手合十向關聖帝君朝拜，接著熱舞長達10分鐘，身手相當靈活。網友紛紛留言「裡面有裝冷氣嗎？熱！」、「裡面是沒冷氣的，所以表演的朋友很辛苦」、「進噢！進噢！」、「這個沒看過餒」、「超可愛」。

據了解，大猩猩表演團體為《台北鐘藝劇團》，操偶師則年僅20多歲。參天宮主委吳惠斌指出，大猩猩的進香團來自雲林縣麥寮鄉天尊聖帝會，熱心信眾特別請來大猩猩表演，他自己也是第1次看到，非常特別，大猩猩全程活力充沛，順利完成進香活動，舞蹈結束後全場也響起熱烈掌聲。

▲黑色大猩猩跳陣頭，讓在場第一次觀賞的信眾與香客紛紛大呼精彩，專業的團隊舞蹈使現場氣氛嗨到高點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）