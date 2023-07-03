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雲林登革熱再增4例　分佈古坑鄉3村落

▲雲林縣衞生局所防疫人員進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衞生局所防疫人員進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣昨（2）日新增4例登革熱病例，經疾管署檢驗確診已累計6例，皆居住古坑鄉，其中東和村2例，高林村1例及荷苞村3例。衞生局持續在高林村開設登革熱快篩站，總計7月1、2日兩天篩檢共發現5例NS1快篩陽性，均已轉介醫院進一步確認及治療。

雲林縣環保局配合公所清潔隊完成東和確診個案周圍半徑50公尺內住戶室內外環境噴藥和桐花公園的環境噴藥清消工作，並提醒鄉親務必配合縣府及公所執行戶內外登革熱防治噴藥，民眾居家內外有病媒蚊孳生源。

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▲雲林縣衞生局所防疫人員進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衞生局所防疫人員進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

若經主管機關通知或公告，未主動清除，若經查核發現病媒蚊孳生源，可依傳染病防治法第70條規定，最高可處15000元罰鍰；並得當場請民眾自行清除孳生源，且擇期複查。另拒絕戶、空屋或不在戶之所有人、管理人或使用人到場者，如拒絕、規避或妨礙孳生源清除與查核等防疫工作者，依傳染病防治法第67條規定最高可處30萬元罰鍰。

雲林縣長張麗善表示，登革熱係藉由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播的「社區病」、「環境病」，需要全民共同參與，才能澈底清除病媒蚊孳生源。張麗善並再次呼籲鄉親，共同配合防疫措施，牢記四步驟「巡、倒、清、刷」，達到戶內外積水容器減量，落實孳生源清除，對抗登革熱。

▲雲林縣衞生局所防疫人員進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衞生局所防疫人員進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

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關鍵字：

登革熱雲林古坑鄉荷苞村高林村東和村

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