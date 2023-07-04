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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

24架次共機趁國軍飛彈操演擾台　國防部譴責：破壞區域安全穩定

▲國防部發言人孫立方4日在屏東受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國防部發言人孫立方4日在屏東受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／屏東報導

陸軍第四作戰區今（４日）上午起在屏東滿州鄉九棚地區執行「神功操演」，共11個參演單位，實施「雙連裝刺針飛彈系統」與「復仇者飛彈車」實彈射擊。同一時間，共軍陸續派遣共24架次共機擾台，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域9架次；另也有共艦4艘配合執行聯合戰備警巡。對此，國防部發言人孫立方受訪時譴責共軍破壞區域安全穩定，並表示據他了解，並未有共機、艦接近我方24浬鄰接區。

國防部指出，自4日上午8時許，陸續偵獲中共殲-10、殲-11、殲-16、蘇愷-30、轟-6、運-8反潛機等各型機計24架次出海活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域9架次；另共艦4艘配合執行聯合戰備警巡，而國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握共軍動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

對此，孫立方在屏東受訪時表示，台海地區區域和平跟穩定是相關各方共同責任，針對這點，國際社會也有相當的共識，任何不理性行為、破壞區域安全穩定，都不是值得鼓勵，也是都值得譴責。

對於共軍聯合戰備警詢巡越來越頻繁，孫立方說，區域和平穩定是各方共同責任，國際社會對於如何確保台海安全穩定的狀態也有相當共識，我方認為單邊不理性、挑釁行為，都不益於區域安全。

至於此次共軍有無接近我方24浬鄰接區，孫立方回應，「目前我掌握的狀況是沒有」。

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共軍共機共艦海峽中線國防部國軍神功操演孫立方

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