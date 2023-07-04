買完麵包繼續逛　下秒竟遭店員質疑「沒付錢」還要看發票

記者邱中岳／台北報導

北市中正區公館商圈一家麵包店，6月28日有客人買2個菠蘿麵包後繼續在店內逛，結果遭另名店員攔下，質問客人放進包包內的麵包多少錢，甚至逼問發票在哪裡，行徑相當惡劣，事後知道搞錯僅表示「誤會，不好意思」，讓客人相當火大。

據了解，北市公館商圈裡的一家麵包店，6月28日有1名穿藍色上衣的男性消費者上門，花了56元買了2個菠蘿麵包後，繼續在店內逛，並把購買的麵包放進包包內，另名店員認為其形跡鬼祟，立刻上前抓住男子背包。

▲公館商圈麵包店員質疑消費者沒付錢。（圖／畫面翻攝《爆料公社》）

網路社群《爆料公社》上的貼文指出，女店員不斷質問男客，包包裡面的麵包多少錢，懷疑他沒有結帳，男子回答56元，店員竟然再問發票呢？男子認為受辱，店員態度惡劣、惡意抹黑，事後發現搞錯了僅表示誤會、不好意思。

▲藍衣男前往麵包店消費56元麵包，但是卻被質疑沒付錢。（圖／畫面翻攝《爆料公社》）

當天消費的監視器畫面也被貼上《爆料公社》，發現男子確實結完帳之後，才被另名店員一把抓住質疑，男子相當火大，在6月28日下午前往轄區中正二分局思源派出所諮詢，警員告知男子，可以透過消基會出面協助，男子表示了解後即離去。