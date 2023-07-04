快訊／高雄驚現天坑！鳳山突道路下陷　水車卡死「輪胎被吞了」

記者賴文萱／高雄報導

高雄又出現天坑！高雄市議員李雅靜服務處接獲里長通報，今（4）日11點多，一輛15噸的水車到鳳山區新民街1處加水站加水後準備要離開，沒想到道路突然下陷，導致水車前、後輪都卡在洞裡動彈不得。目前警方已到場協助，另也通報市府養工處到場處理，初步以吊車協助水車脫困，後續再釐清道路下陷原因。

▲鳳山一處道路突下陷，15噸水車卡死動彈不得。（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）





▲▼高雄驚現「天坑」！鳳山突道路下陷，15噸水車卡死動彈不得。（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）

李雅靜服務處指出，今天11點多接獲新強里里長通報，有一名司機開著15噸水車到鳳山區新民街的加水站，突然道路下陷，導致車輛前、後輪都卡在洞裡。服務處助理也協助通報市府養工處，初步將以吊車協助水車脫困，後續將開挖路面找出道路下陷原因。

警方新甲派出所員警獲報後，立即封鎖塌陷路段，並派員管制及疏導周邊交通。後續了解，33歲載水車陳姓司機加水加到一半，右後輪突陷入路面，養工處人員叫拖車到場將水車脫困，現場無人受傷，詳細原因待相關單位釐清。

▼高雄驚現「天坑」！鳳山突道路下陷，15噸水車卡死動彈不得。（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）