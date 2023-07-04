18歲男畢旅意外破頭摔死　好友聽聞死訊「嚇到休克」突然斃命





▲2名好友相繼在旅行中死亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭18歲男子奧唐納(Andrew O'Donnell)與朋友近來到希臘度假慶祝畢業，然而卻在返回住所途中與大家走散，後來疑似因為跌倒撞到頭部，被發現時已經身亡，沒想到同行好友沃爾(Max Wall)聽到消息後太過震驚，突然休克倒地，也被宣判身亡。

18歲男子奧唐納與沃爾2人最近剛從當地學校St Michael's College secondary school畢業，一行人近來到希臘伊奧斯島(Ios)度假時，2日卻傳出2人同天突然相繼死亡。

警方表示，奧唐納1日晚間外出散步後突然失蹤，當地民眾隔天早上9時20分在田野一顆岩石附近發現他的身影，懷疑他可能是散步時不小心跌倒，結果頭部剛好撞到岩石上，因此身亡。

奧唐納的死亡消息傳出後不久，好友沃爾在港口附近時突然昏倒，雖然醫護人員全力進行搶救，最後仍無法挽回性命，由於沃爾患有心臟病史，懷疑他的死因可能與受到打擊有關。

同學透露，「他們2人是很要好的朋友，沃爾聽到好友的死訊後十分崩潰，整起事件宛如古希臘悲劇」，2人的死訊也對其他同學造成很大的打擊。目前親友正在前往希臘以進行了解，案件待進一步調查。