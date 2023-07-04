胖老爹、珍煮丹買1送1！　Uber Eats「7月限定優惠碼」懶人包

▲Uber Eats7月限定優惠碼懶人包。（示意圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸快收！外送平台「Uber Eats」7月「超殺優惠碼」來了，這個月祭出全用戶爽吃「指定餐廳指定商品買1送1」，像是老先覺、胖老爹、珍煮丹、無名米糕等都有，還有一系列滿額現折優惠，通通別放過，提醒優惠內容須依消費者APP中顯示才可享優惠。

●新用戶優惠

1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，凡輸入優惠碼「七領五折」，可享「美食外送／外帶下單滿235元（不含外送費）打5折」優惠，最高現折175元，每人限用2次，數量有限、兌完為止，該優惠僅限使用於新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市。

●全用戶優惠

1.今（4）日免優惠碼可享「指定美食餐廳8折」優惠，包括漢堡王、頂呱呱、大苑子、金色三麥、人从众厚切牛排、Body Fit、Go Lean、芳珍蔬食、KoKo-Bap韓式拌飯、匠魂製作、永樂雞肉飯、爭鮮gogo，優惠數量有限、送完為止。

2.今（4）日免優惠碼可享「Future Foods嚴選主食7折」優惠，滿額還送豪華滿額贈，優惠數量有限、送完為止。

3.今（4）日免優惠碼可享「指定餐廳指定品項買1送1」優惠，包括Maryjane Pizza 瑪莉珍、池先生茶餐廳、老王炸烤、白暮蛋餅先生、茶裡不然、咚雞咚雞、二堂頭米粉湯、土木公社、源香福州乾拌麵、黑廝HeiSi台韓式外帶鍋物、無名米糕、癮燒精食、花燒肉餐廳、日十、本丸家，優惠數量有限、送完為止。

4.今（4）日免優惠碼可享「老先覺血旺豆腐雙拼買1送1」、「潮味決下單滿375元現折88元」共2大優惠，優惠數量有限、送完為止。

5.今（4）日免優惠碼可享「指定餐廳指定品項買1送1」，包括段純貞、胖老爹、Dicos德克士、珍煮丹、大碗公冰甜品、餵我早餐、Q Burger，優惠數量有限、送完為止。

6.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「訂一夏嘛」，即可享「美食外送／外帶下單滿149元（不含外送費）打85折」優惠，最高現折100元，每人限用2次，該優惠僅限使用於新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市。

7.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「吃一夏啊」，即可享「美食外送／外帶下單滿249元（不含外送費）打8折」優惠，最高現折150元，每人限用3次，該優惠僅限使用於新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市。

8.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「用一夏咩」，即可享「美食外送／外帶下單滿349元（不含外送費）打75折」優惠，最高現折200元，每人限用4次，該優惠僅限使用於新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市。

9.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「七台南玩」，即可享「美食外送／外帶下單滿149元（不含外送費）打79折」優惠，最高現折100元，每人限用2次，該優惠僅限使用於台南市。

10.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「七高雄玩」，即可享「美食外送／外帶下單滿149元（不含外送費）打79折」優惠，最高現折100元，每人限用2次，該優惠僅限使用於高雄市。

11.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「七桃園玩」，即可享「美食外送／外帶下單滿149元（不含外送費）打79折」優惠，最高現折100元，每人限用2次，該優惠僅限使用於桃園市。

▲全用戶每周二還有限定滿額優惠。

12.今（4）日凡輸入優惠碼「週二肚子餓」，即可享「美食外送／外帶下單滿199元（不含外送費）現折50元」優惠，每人限用1次。

131.7月11日凡輸入優惠碼「週二點更省」，即可享「美食外送／外帶下單滿199元（不含外送費）現折50元」優惠，每人限用1次。

14.7月18日凡輸入優惠碼「週二吃一頓」，即可享「美食外送／外帶下單滿199元（不含外送費）現折50元」優惠，每人限用1次。

15.7月25日凡輸入優惠碼「週二訂回本」，即可享「美食外送／外帶下單滿199元（不含外送費）現折50元」優惠，每人限用1次。

16.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「優市初享」且為首次訂購優市者，即可享「優市下單滿200元（不含外送費）打6折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，限收到此優惠者使用，轉發、轉讓或轉售無效。

17.即日起至7月6日凡輸入優惠碼「優愛全聯」，即可享「全聯下單滿699元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

18.今（4）日凡輸入優惠碼「家福美利優」，即可享「家樂福／家樂福超市下單滿899元（不含外送費）打85折」優惠，最高現折300元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

19.今（4）日凡輸入優惠碼「毛孩補水」，即可享「寵物公園下單滿999元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

20.今（4）日凡輸入優惠碼「USUE」，即可享「全聯福利中心／大潤發／Mia C’bon／屈臣氏／優市下單滿899元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折150元，數量有限、兌完為止。

21.即日起至7月15日凡輸入優惠碼「優FUN暑假」，即可享「優市下單滿599元現折100元」優惠，限收到此優惠者使用，轉發或轉售無效，每人限用1次。

22.7月5日起至7月11日凡輸入優惠碼「優買蔬果去」，即可享「全聯／大潤發／家樂福／家樂福超市／Mia C’bon／傳統市場／萊爾富下單滿999元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

23.7月5日起至7月11日凡輸入優惠碼「全聯涼一夏」，即可享「全聯下單滿999元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

24.7月12日起至7月18日凡輸入優惠碼「經典MIA」，即可享「Mia C’bon下單滿799元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，數量有限、兌完為止。

25.7月12日起至7月18日凡輸入優惠碼「萊屈水一夏」，即可享「屈臣氏下單滿799元（不含外送費）打88折」優惠，最高現折150元，數量有限、兌完為止。

26.7月19日起至7月25日凡輸入優惠碼「小暑來消暑」，即可享「全聯／大潤發／馬修嚴選／家樂福／家樂福超市／Mia C’bon／新光好好集／優市／楓康超市／聖德科斯／屈臣氏／萊爾富／傳統市場／小北百貨／City’s Super下單滿799元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

27.7月26日起至8月1日凡輸入優惠碼「中元來七」，即可享「7-11下單滿299元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲會員也有一系列限定優惠。

●Uber One會員優惠

1.即日起至7月31日可享「全台千間美食餐廳優惠活動」，如指定品項折扣、精選品項買1送1、滿額送餐點等，除外加碼還可享額外疊加的優惠序號折扣，優惠活動請於APP查看。

2.今（4）日凡輸入優惠碼「粽情意」，即可享「指定活動餐廳下單滿399元打85折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

3.今（4）日凡輸入優惠碼「會員開動」，即可享「指定活動餐廳下單滿450元打85折」優惠，最高現折70元，數量有限、兌完為止。

4.今（4）日凡輸入優惠碼「天天享」，即可享「指定活動餐廳下單滿399元打85折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

5.今（4）日凡輸入優惠碼「夏至享」，即可享「指定活動餐廳下單滿399元打85折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

6.今（4）日免優惠碼可享「老先覺丸餃拼盤（大）、三菇來了、血旺豆腐雙拼買1送1」、「潮味決下單滿375元現折75元」共2大優惠。

7.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「七月600」且為首次訂購生鮮雜貨者，即可享「生鮮雜貨下單滿100元打4折」優惠，最高現折300元，每人限用4次，數量有限、兌完為止。

8.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「七月300」，即可享「生鮮雜貨下單滿599元打9折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

9.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「七月1000」，即可享「生鮮雜貨下單滿1599元打85折」優惠，最高現折500元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

10.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「七月外帶」，即可享「外帶自取下單滿149元打75折」優惠，最高現折50元，每人限用4次，數量有限、兌完為止。