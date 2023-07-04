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民進黨11選區立委提名未定　雞排妹、謝佩芬被點名4選區

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨布局區域立委提名，目前還有11選區人選未定，包含台北市第三選區（中山、北松山）、新北市第九選區（永和）等關鍵選區。究竟會由誰出戰，「哈佛女孩」國際部主任謝佩芬、藝人「雞排妹」鄭家純都被點名有可能納入布局，搶攻台北市第三選區；此外，謝佩芬是客家人出身，也被視為是新竹縣第二選區的潛在人選，鄭家純則被認為可以挑戰基隆與永和選區。

▲▼藝人「雞排妹」鄭家純。（圖／翻攝鄭家純臉書）

▲鄭家純網路聲量高。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

民進黨大選提名策略小組6月27日開會決定，新竹縣第一選區（新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉、竹北市西部等12里）徵召「美女刺客」湖口鄉代會主席詹益祿的女兒詹紀緹，對戰國民黨前立委徐欣瑩；苗栗縣第二選區（山線）將禮讓立委賴品妤男友、無黨籍縣議員曾玟學，對戰國民黨苗栗市長邱鎮軍。

目前民進黨還有11選區尚未提名，包含台北市第三選區（中山、北松山）、新北市第九選區（永和）、桃園市第六選區（八德、大溪、復興、中壢12里）、台中市第三選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）、台中市第八選區（豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區）、新竹縣第二選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、 五峰鄉、竹北市東部等19里）、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣。

其中，民進黨前副祕書長林飛帆6月13日宣布退選台北市第三選區（中山、北松山）立委，當時就傳出徵召鄭家純的呼聲不小。而在更早之前，鄭家純曾透過臉書證實，有受到提名策略小組召集人潘孟安徵詢是否願意參選台北市中正、萬華立委，並回應「願意配合」，不過，後來該選區確定由台北市議員吳沛憶出戰。

除了台北市第三選區之外，鄭家純也被認為有可能投入新北市第九選區（永和）、基隆市選區，但這3個選區都各自有呼聲較高的在地人選，分別為僑務委員會副委員長阮昭雄、立委蔡適應、市議員張之豪。

民進黨國際部主任謝佩芬、藝人「雞排妹」鄭家純。（圖／翻攝自Facebook／謝佩芬、鄭家純）

▲謝佩芬學經歷十分豐富。（圖／翻攝自Facebook／謝佩芬）

另一名受到關注的人選是國際部主任謝佩芬，她曾被稱為「大安區綠營天花板」，原本外界預測她可能會投入台北市第六選區（大安），但民進黨主席賴清德6月14日宣布，將在台北市第六選區與社民黨議員苗博雅合作，一度引發部分黨內人士反彈。

謝佩芬擁有台大法律系法學組、政治學系政治理論組雙學士學位，還擁有美國哈佛大學法學院及甘迺迪政府學院雙碩士學位，以及我國司法官、律師資格和美國紐約州律師資格，學經歷相當豐富。此外，謝佩芬還是客家人出身，外界推測，她可能會被放到台北市第三選區（中山、北松山）或新竹縣第二選區。

黨內人士透露，針對11個尚未提名的選區，大選提名策略小組將在本周開會討論處理，力拚在7月16日全國黨員代表大會之前，也就是7月12日的中執會完成提名作業。

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