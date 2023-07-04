柯文哲曾喊「九二共識就是下跪投降」　綠委：這句話送給侯友宜

▲民進黨立法院黨團蔡適應、曾柏瑜、劉世芳、莊瑞雄共同召開「誰的九二共識？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜3日接受專訪時拋出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」、「重啟核四」等主張。民進黨立院黨團4日召開記者會回應相關議題，立委莊瑞雄表示，侯友宜現在說法大轉變，自己把民眾黨主席柯文哲2011年12月講的「九二共識就是下跪投降」，這句話送給侯友宜。

莊瑞雄表示，相信看到專訪的人都嚇一跳，侯友宜完全接受馬英九「九二共識」主張，馬英九本來就是大中國意識濃厚政治人物，曾說兩岸同屬一中、台灣是中國不可分割一部分，這都呼應到2019年習近平告台灣同胞書，就是海峽兩岸同屬一中、謀求國家統一的九二共識。

莊瑞雄指出，顯然侯友宜要全盤接受馬英九主張，侯過去閃閃躲躲，但昨天說兩岸路線從未改變，真的沒有嗎？他在今年4月11日才說「守護中華民國民主自由主權」，5月22日說「不希望藉著這些議題撕裂台灣人的心、破壞國家團結」，6月8日在政大說「台灣有共識、一起往前走」。

莊瑞雄直言，自己5月22日本來很佩服他，現在卻大轉變，自己也很佩服民眾黨主席柯文哲2011年12月講的「九二共識就是下跪投降」，這句話送給侯友宜。

莊瑞雄質疑，侯友宜在昨天專訪把過去兩岸議題的空白掩蓋過去，想請教，這是誰跟誰的共識？跟誰互通款曲？中華民國憲法裡從未有九二共識概念，不要偷換概念，標準就是欺騙台灣人，政治上侯友宜全盤接受九二共識，經濟上，國台辦發言人說「接受九二共識就可以談服貿」，變成國民黨通關密碼，軍事上「恢復4個月役期」，跟台灣民眾沒有共識。