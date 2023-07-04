侯友宜喊「役期4個月」　他嘆連國民黨都反對：侯到底哪個黨候選人？

▲民進黨立法院黨團召開「誰的九二共識？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜3日接受專訪時拋出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」、「兵役改回4個月」等主張。民進黨立委蔡適應4日直言，包含國民黨主席朱立倫、立法院黨團、立委、台北市長蔣萬安受訪時都表達支持一年役期，「搞不太清楚侯友宜到底是哪一黨的候選人，至今僅一個黨公開表達反對役期延長，就是共產黨。」

對於侯友宜拋出全新主張，民進黨立院黨團4日召開記者會回應，蔡適應表示，看完侯友宜專訪後有點搞不太清楚，侯到底是哪個黨的總統候選人？國民黨對於兵役役期態度很清楚，就是一年期義務役，包含國民黨主席朱立倫、立法院黨團、立委、台北市長蔣萬安受訪時都表達非常清楚，就是支持一年役期。

蔡適應指出，當侯友宜提出改回四個月役期時，是不是否決了國民黨中央、立法院黨團決策？那朱立倫、國民黨團立院三長可以引咎辭職了，因為主張居然都跟候選人侯友宜完全不同。

蔡適應表示，今年1月12日行政院將兵役法修正查照案送到立法院時，包含國民黨、時代力量、民眾黨以及無黨籍立委，沒有人提出任何異議，查照案就在院會通過了，「若按照侯友宜的講法，國民黨立法院黨團、黨中央都可以收兵了。」

蔡適應直言，搞不太清楚侯友宜到底是哪一黨的候選人，幫他查了一下，發現真的有一個黨的主張跟侯友宜一樣，就是對岸共產黨，國台辦發言人朱鳳蓮曾表達「反對台灣兵役延長一年」，只有中國共產黨提出明確態度反對兵役延長一年，這就是侯友宜跟共產黨的九二共識。

蔡適應分析，侯一定會說他當選後兩岸和平穩定，所以改四個月。這句話根本就是空話，但馬英九自詡他是最能夠讓兩岸沒有紛爭的總統，但中國飛彈持續針對台灣、陸空軍入侵台灣相關領域，馬英九親口跟習近平表達，兩岸軍事對峙風險仍然存在。

蔡適應指出，搞不懂侯友宜為何認為自己當選後就可以和平，侯昨日主張完全就是亂七八糟、胡說八道，唯一唱和的只有中國共產黨。侯友宜昨日的九二共識就是跟共產黨的共識，連國民黨內都反對。