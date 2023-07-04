　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜喊「役期4個月」　他嘆連國民黨都反對：侯到底哪個黨候選人？

▲▼民進黨立法院黨團劉世芳、莊瑞雄、蔡適應、立委參選人曾柏瑜共同召開「誰的九二共識？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「誰的九二共識？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜3日接受專訪時拋出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」、「兵役改回4個月」等主張。民進黨立委蔡適應4日直言，包含國民黨主席朱立倫、立法院黨團、立委、台北市長蔣萬安受訪時都表達支持一年役期，「搞不太清楚侯友宜到底是哪一黨的候選人，至今僅一個黨公開表達反對役期延長，就是共產黨。」

對於侯友宜拋出全新主張，民進黨立院黨團4日召開記者會回應，蔡適應表示，看完侯友宜專訪後有點搞不太清楚，侯到底是哪個黨的總統候選人？國民黨對於兵役役期態度很清楚，就是一年期義務役，包含國民黨主席朱立倫、立法院黨團、立委、台北市長蔣萬安受訪時都表達非常清楚，就是支持一年役期。

蔡適應指出，當侯友宜提出改回四個月役期時，是不是否決了國民黨中央、立法院黨團決策？那朱立倫、國民黨團立院三長可以引咎辭職了，因為主張居然都跟候選人侯友宜完全不同。

蔡適應表示，今年1月12日行政院將兵役法修正查照案送到立法院時，包含國民黨、時代力量、民眾黨以及無黨籍立委，沒有人提出任何異議，查照案就在院會通過了，「若按照侯友宜的講法，國民黨立法院黨團、黨中央都可以收兵了。」

蔡適應直言，搞不太清楚侯友宜到底是哪一黨的候選人，幫他查了一下，發現真的有一個黨的主張跟侯友宜一樣，就是對岸共產黨，國台辦發言人朱鳳蓮曾表達「反對台灣兵役延長一年」，只有中國共產黨提出明確態度反對兵役延長一年，這就是侯友宜跟共產黨的九二共識。

蔡適應分析，侯一定會說他當選後兩岸和平穩定，所以改四個月。這句話根本就是空話，但馬英九自詡他是最能夠讓兩岸沒有紛爭的總統，但中國飛彈持續針對台灣、陸空軍入侵台灣相關領域，馬英九親口跟習近平表達，兩岸軍事對峙風險仍然存在。

蔡適應指出，搞不懂侯友宜為何認為自己當選後就可以和平，侯昨日主張完全就是亂七八糟、胡說八道，唯一唱和的只有中國共產黨。侯友宜昨日的九二共識就是跟共產黨的共識，連國民黨內都反對。

ET快訊
家中「吃電怪獸前10名」曝光　耗電度數一次看
iPhone 15「四種新色曝光」！
10歲男童戴智慧手錶爆炸！　品牌起底
賴薇如悲痛仔仔逝世「七朵花永遠有她的位置」：讓她一路好走
黑人一票大咖好友「為何沒人幫說話？」　網揭2大人性現實面
LIVE／七朵花35歲成員逝世！ Apple自曝被求脫光「3
郭源元踢爆黑人後　4字忍淚首發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

稱非傳統政治人才能領導台灣　郭台銘經濟5布局：打造黃金30年

才喊出席居住正義遊行　侯友宜被挖「大群館」漲價：5.5坪月租1.6萬

侯友宜「憲法九二」論述起源於藍大老宴　江啟臣曝侯馬溝通內幕

24架次共機趁國軍飛彈操演擾台　國防部譴責：破壞區域安全穩定

徐巧芯質疑「差點簽訂」不平等條約　外交部嗆：看見影子就開槍

賴清德挺台灣外套上線即秒殺　今午好評加開1000件

侯友宜接受「九二共識」　鄭文燦：不要為了選舉回到30年前論述

批核廢存放新北市府不負責任　鄭文燦：盼侯市長扮演負責任首長

蔣萬安明訪星！7／7僅1小時公開行程　綠議員憂：偷替侯友宜外交助選

侯友宜喊「役期4個月」　他嘆連國民黨都反對：侯到底哪個黨候選人？

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

舒華「有回家的感覺」：非常有面子　曝(G)I-DLE很堅強...要粉絲別擔心

富邦啦啦隊妹子太兇＞ ＜　「肩帶3度滑下」鎮定拉好

稱非傳統政治人才能領導台灣　郭台銘經濟5布局：打造黃金30年

才喊出席居住正義遊行　侯友宜被挖「大群館」漲價：5.5坪月租1.6萬

侯友宜「憲法九二」論述起源於藍大老宴　江啟臣曝侯馬溝通內幕

24架次共機趁國軍飛彈操演擾台　國防部譴責：破壞區域安全穩定

徐巧芯質疑「差點簽訂」不平等條約　外交部嗆：看見影子就開槍

賴清德挺台灣外套上線即秒殺　今午好評加開1000件

侯友宜接受「九二共識」　鄭文燦：不要為了選舉回到30年前論述

批核廢存放新北市府不負責任　鄭文燦：盼侯市長扮演負責任首長

蔣萬安明訪星！7／7僅1小時公開行程　綠議員憂：偷替侯友宜外交助選

侯友宜喊「役期4個月」　他嘆連國民黨都反對：侯到底哪個黨候選人？

稱非傳統政治人才能領導台灣　郭台銘經濟5布局：打造黃金30年

房間冒出小強「妹子3天不敢睡」　強者曝1招：瞬間殺光全家

總獎金逾14.8億！台彩推新刮刮樂　最高獎金翻10倍

涉槍毒案！桃園前里長落跑「里民找嘸人」　放棄連任下場曝

熱到發紫！暑假放3天「57人熱傷害就醫」　專家籲在家也要防中暑

赴日旅遊免帶衣服！　日航推「租衣服務」減輕行李重量

根本尋寶房！住台北飯店1晚2549元　「床底1幕」他看傻

清華桃園附醫委託高醫興建營運　2028完工提供515病床

「床伴CP」來了！泰國男星Net＆James預告8月訪台

才喊出席居住正義遊行　侯友宜被挖「大群館」漲價：5.5坪月租1.6萬

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

政治熱門新聞

黃國昌擁23筆土地　居住正義喊假的

館長716遊行穩了　鄉民：上看10萬

蛋發霉餵豬還要貼錢　農委會回應了

批3+1制度「行不通」！　侯友宜承諾當選就恢復4個月兵役

黃館716上凱道　募資72分鐘就破200萬

新北批南柯一夢　柯辦拿2數據圖打臉

綠營11選區立委未提名　雞排妹被點名

新頭殼民調／賴清德32.77%　柯文哲30.74%

「當選就撤掉NCC」！　侯友宜：全民已不信任NCC、要打掉重練

未向韓國瑜致歉、沒聯繫上郭台銘　侯友宜這樣說

見多位藍委選將　郭台銘：幫助參選人「是我目前最重要的角色」

正國會民調：賴清德34％拿第一　「四腳督」侯友宜、郭台銘打平

新頭殼民調／郭台銘28.77%、賴清德28.49%

侯友宜鞏固基本盤放大絕　拋5主張「正面對決」拚選戰

更多熱門

相關新聞

蔣明訪星行程不明　綠憂偷替侯做外交

蔣明訪星行程不明　綠憂偷替侯做外交

台北市長蔣萬安迎來首次出訪國外行程，將在7月5日至7月8日到新加坡進行城市交流，但只見在出訪前毫無行程下落，直到4日上午才有初步行程出來，但其中一天卻只有1小時公開行程，使欲跟訪的民進黨台北市議員陳怡君批評，行程根本只是敷衍了事，沒看到實質內容，也擔心是趁其他時間偷幫國民黨總統參選人侯友宜做外交上助選。

批核廢存放新北市府不負責任　鄭文燦：盼侯市長扮演負責任首長

批核廢存放新北市府不負責任　鄭文燦：盼侯市長扮演負責任首長

居中牽線金溥聰、侯友宜　謝龍介曝過程喊：沒有磨合問題

居中牽線金溥聰、侯友宜　謝龍介曝過程喊：沒有磨合問題

侯友宜大拋政策構想　鄭文燦指「陷入極端」

侯友宜大拋政策構想　鄭文燦指「陷入極端」

南下合體周典論！　郭台銘：協助漁民建立兩岸對話管道

南下合體周典論！　郭台銘：協助漁民建立兩岸對話管道

關鍵字：

侯友宜2024總統大選賴清德國民黨兵役兵役延長蔡適應民進黨蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

陳建州副業遭抵制！春陽茶事加盟主喊冤

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

《黑澀會》Apple 25年前被要求「全身脫光」

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

行人卡斑馬線「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

蘆洲女宮主身價竟百億！　身分起底大有來頭

更多

最夯影音

更多
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面