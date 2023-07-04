新頭殼民調／換侯贏面增？郭台銘28.77%「險勝」賴清德28.49%

▲民調顯示「換侯」與郭台銘獨立參選，可能有截然不同的結果。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人選情低靡，網路媒體Newtalk新頭殼4日公布最新手機簡訊民調，結果顯示，倘若國民黨「換侯」改提名鴻海集團創辦人郭台銘參選，郭以28.77%支持度「險勝」民進黨參選人賴清德28.49%；不過，如果郭台銘獨立參選，賴清德將以26.87%領先對手，勝過郭台銘24.13%、民眾黨參選人柯文哲的23.79%，至於侯友宜「老三」地位不保，將掉到「老四」。

根據民調結果，當被詢問「2024總統大選您會投給誰？」回答侯友宜者佔21.31%、賴清德32.77%、柯文哲30.74%、尚未決定15.19%；但當被問到「如果侯友宜換成郭台銘，您會投給誰？」回答郭台銘者佔28.77%、賴清德28.49%、柯文哲24.07%、尚未決定18.67%，郭台銘領先賴清德0.28%。

民調結果分析顯示，若「換侯」，侯友宜支持者有44.67%轉支持同為國民黨的郭台銘，但有16.93%改支持柯文哲，原本賴清德的支持者也有12.31%改支持郭台銘，柯文哲將成為「換侯」的重受災戶，有33.33%支持者轉挺郭台銘，僅64.33%維持支持柯文哲，而原本尚未決定的選民，則有55.16%決定支持郭台銘。

此外，倘若國民黨不「換侯」，郭台銘獨立參選，民調顯示，當被詢問「如果郭台銘獨立參選，您會投給誰？」選擇郭台銘者佔24.13%、侯友宜16.43%、賴清德26.87%、柯文哲23.79%、尚未決定8.78%。賴清德將以2.74%左右差距領先郭台銘及柯文哲，最慘的是侯友宜支持度雖然沒有跌破15%防線，但從「老三」變成「老四」。

此次網路簡訊民調，由Newtalk新聞網站透過手機電話，於6月30日及7月1日兩天，隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；一共成功回收3245份有效問卷，在95%信心水準下，正負誤差範圍約1.76%。為了避免誘導，新頭殼問卷網站，對於主要候選人順序都以隨機方式呈現。並且就性別、年齡、地區、教育程度分別加權，以符合整體母數。