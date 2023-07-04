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雞排妹御用王牌大律師慘了！聯手詐團坑嫖客A千萬　慘遭停職

▲雞排妹鄭家純說明元和雅診所糾紛 。（圖／記者羅志華攝）

▲雞排妹鄭家純的委任律師王啟任（右）涉嫌勾結賣淫集團仙人跳遭停職。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

接受過「雞排妹」鄭家純與醫美診所肖像權糾紛的委託，並在性騷擾風波時提供法律意見，被媒體形容為是雞排妹「御用律師」的律師王啟任，遭爆與賣淫集團合作，設局仙人跳坑殺醫師、企業主等社會名流共40多人，海削超過千萬，檢方調查後去年8月將他起訴，目前案件仍在審理中，但律師懲戒委員會日前做成決議，決定先停止王啟任的律師職務。

整起案件的起因於詐騙集團主嫌徐智威（31歲）經營應召站，2019年和杜姓女友、簡姓女友人、陳姓女子等人連手，在包養網站上物色有意包養未滿15歲少女的嫖客，並由陳女喬裝出面，前往指定地點性交易，隨後徐再以「少女父親」身分出面，並在律師王啟任的陪同下，向顧客謊稱陳女未成年，要求支付10萬至100萬元不等的和解金，否則就要鬧上警局。

直到其中一名遭設局的嫖客越想越不對勁，主動報警後全案才因此曝光，經調查，受害者包括醫師、企業主等社會名流共40多人，不法所得逾千萬元。

檢、警調查發現，王啟任勾結以徐男為首的應召集團合謀詐財，由旗下女子先與男客性交易，事後徐男找人假冒女子父母，佯稱「與未成年女子發生性行為」為由，要求賠償付款，否則將提告追究，被害人為免擔負刑責、名譽掃地，均因此就範，王男則以專業律師身份出面洽談條件、簽訂和解書及收受款項，此外，王啟任還以提供法律服務為由，再向其中13名被害人詐收律師委任費用共計117萬元。

去年8月間，檢察官以組織犯罪防制條例、刑法共同詐欺、恐嚇取財、偽造文書及違反戶籍法等罪，將徐、王兩人提起公訴。

目前全案仍在法院審理中，但律師懲戒委員會先進行處分，決議停止王的律師職務，未來案件一旦判刑確定會再送懲戒委員會。

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