快訊／黃國昌、館長716上凱道　募資72分鐘就破200萬達標

▲黃國昌、館長預計716上凱道遊行，募資72分鐘就破200萬達標。（圖／翻攝自嘖嘖頁面）

記者柯沛辰／綜合報導

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將在16日舉辦「公平正義救台灣」，上凱道訴求司法正義、落實居住正義。為此，兩人3日晚間8點發起募資，結果短短72分鐘就達到目標金額200萬元。

黃國昌在臉書表示，「感謝今晚參加募資的朋友，讓募資順利在72分鐘達標，716下午2點，我們凱道見！」並在文末標記「七月十六上凱道，公平正義救台灣」。

根據集資平台「嘖嘖」頁面資訊，有1113人參與募資，一共募得206萬6089元，其中63％款項預計用於舞台、音響、螢幕帳篷等活動設備，14.5％是募資回贈品及手續費，10％現場文宣品費用，6％行政庶務費用、3.5％表演團體費用、3％志工培訓及保險費用。

黃國昌、陳之漢透過募款頁面強調，本次募得的款項，兩人均不經手或涉及任何財務、帳務上的事務，此事務將交由第三方專業人士會計師監督管理，並於活動結束後以公正、公開之方式，在募資頁面向社會大眾公布所有收入、支出金額，「每一分捐款，帳目都會公開透明供社會檢視」。

另外，黃國昌、陳之漢3日也馬不停蹄，向民眾黨、國民黨及民進黨遞交邀請函。民眾黨總統參選人柯文哲率先表示支持，下令黨公職當天以個人名義踴躍參加。國民黨總統參選人侯友宜則是先前在台大演講時就已表態支持，活動當天也會親自參加。

至於民進黨部分，接受邀請函的民進黨副秘書長楊懿珊回應，民進黨支持人民上街表達意見，也持正向態度，活動當天是民進黨全代會，總統參選人賴清德會視情況評估是否參與，也祝福活動平和順利。

▼「公平正義救台灣」活動訴求。（圖／翻攝自嘖嘖頁面）