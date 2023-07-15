黃國昌與館長陳之漢明遊行　應曉薇表態聲援

▲台北市議員應曉薇。(資料照／記者李毓康攝)

政治中心／台北報導

前立委黃國昌與館長陳之漢以「司法改革」、「居住正義」將於16日走向凱道舉辦「公平正義救台灣」活動。台北市議員應曉薇15日指出，賴清德不想救台灣也無意願參加，台灣基進與民團和本土社團則諷刺發起人與參與者有問題，甚至鬼扯16日活動是為了迎合中國下架本土政權。應曉薇爆笑說：「希望自己沒聽錯，陳之漢、黃國昌被抹紅了？應曉薇支持陳之漢、黃國昌針對迎合中國說向上述團體提出加重毀謗。」



應曉薇表示人民有上街頭表達訴求的權利，有助於社會對話，樂見侯友宜、柯文哲與郭台銘都表態會出席。朱立倫也表示公平正義是社會的基本標準，國民黨會與大家站在一起。



反觀民進黨，權力果然使人腐化，黨外時代的理想呢？一個街頭起家的政黨，現在連總統參選人賴清德面對人民訴求竟選擇龜縮神隱，對不起民進黨流血流汗的民主前輩，現在的民進黨還在號稱追求自由民主，但是從黃國昌被「查水表」，陳之漢可能遭秋後算帳，民進黨已經淪為為選票透過側翼大肆潑糞的政黨。



針對16日的活動料想謾罵難免，但是絕對有正當性，賴清德不想到現場被噓討罵，正是人民怒吼、非綠集合火力全開之時，非綠且不談是不是未來有合作契機，應曉薇願當啦啦隊隊長，帶頭大聲喊「下架民進黨。」