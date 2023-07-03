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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：服貿具強烈政治目的　與CPTPP完全不同

▲▼民進黨新聞部主任張志豪。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨新聞部主任、發言人張志豪。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨立法院黨團質疑民進黨政府「只要CPTPP不要服貿」，民進黨發言人張志豪3日說明，中國復談貨貿、服貿的前提是接受「九二共識」，台灣的經濟路線要繼續走向國際，不能走回頭路，而CPTPP是跟逾12個經濟市場進行貿易自由化，跟兩岸雙邊協定意義完全不同。

張志豪今天受訪時，質疑國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲說，中國國台辦說得很清楚，要復談貨貿、服貿，前提就是要接受「九二共識」的政治基礎，侯友宜是否已經準備公開支持「九二共識」？請支持重啟服貿的國民黨、侯友宜、柯文哲必須負責任地向國人說明清楚，服貿對各行各業、年輕人就業機會的衝擊。

張志豪指出，加入CPTPP和對中國開放服貿、貨貿最大不同，是前者符合經貿自由化原則，台灣加入無需以「一中原則」作為政治前提；而服貿、貨貿則是必須符合中國「九二共識」、「一個中國」等強制性政治框架，不僅是不正常的經貿交流，也使中共當局遂行對台以商圍政、以經促統的政治目的，再者，CPTPP是一組多邊關係的自由貿易協定，台灣加入CPTPP，是跟其他12個以上經濟市場進行貿易自由化，雖有開放，亦能透過分散市場風險降低經濟衝擊，這跟兩岸雙邊協定完全不同意義。

張志豪表示，兩岸服貿協議最大的風險是中國處心積慮對台設下政治陷阱，加上不對等前提開放後的潛在經濟衝擊，台灣和中國經濟一體化後所承擔的政治風險遠大於經濟效益，而台灣加入CPTPP不僅沒有政治陷阱衝擊，更是我國拓展國際空間、回饋國際社會，以及發揮台灣軟實力的重要管道。

張志豪強調，一旦開啟兩岸服務貿易協定，將大範圍影響的台灣業種，包括商業服務業、通訊服務業、營造工程業、批發零售業、觀光旅遊業、醫療社服業、環保廢棄物處理業、運輸倉儲業、洗衣美髮業，以及殯葬火化業等10大產業。服貿將直接衝擊400萬的台灣就業人口，拉低台灣產業薪資水水平，中國企業和其從業人員，都將進到台灣掌握經營權與取代台灣勞工，對台灣經濟安全威脅不能等閒視之。

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