缺氧？嘲諷完侯友宜突「趴桌2秒」　柯文哲結束記者會1動作引人好奇

記者袁茵／台北報導

網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌號召民眾7月16日上凱道遊行，3日陸續向白藍綠3黨遞交邀請函，而民眾黨總統參選人柯文哲則親自接下邀請，並於會後談延攬黃國昌入民眾黨、國民黨總統參選人侯友宜批評任內沒蓋捷運一事，隨後突然趴在桌上2秒，引發現場媒體議論。

前立委黃國昌、館長陳之漢今上午前往民眾黨中央黨部，向黨主席柯文哲遞交716凱道遊行邀請函，柯文哲則於致詞期間再度向黃國昌釋出善意，提及自己對司法改革不熟，「有一次遇到黃國昌，聽完他說一段之後，覺得『算了』、『你（黃國昌）來做就好，這領域我不熟』。」

▲柯文哲突然趴桌，引發現場媒體議論。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

會後開放媒體提問2題，包括是否當面延攬黃國昌加入民眾黨與不分區立委，以及侯友宜批評柯8年沒蓋捷運一事，而就在柯文哲回答完捷運爭議，批評侯友宜「一時口急、忘掉了」之後，主持人宣布記者會結束，柯文哲突然趴在桌上近2秒，隨後才起身與黃國昌、館長致意。

由於柯文哲此動作來得突然，媒體議論不斷，認為應是回答完侯友宜問題後的無奈，因柯文哲在聽聞捷運問題當下露出微笑，且儘管攻擊力道不如對待民進黨強烈，但仍暗藏「柯式嘲諷」意味。

而民眾黨內部則認為，應是柯文哲結束記者會後的解脫感，以及因為中央黨部會議室狹小，但現場卻擠了近20、30人，過去召開記者會時，柯就時常以醫生角度笑稱「氧氣不夠」、「二氧化碳濃度太高」、「大家趕快離開」、「空調要開強一點」，所以今日應也是二氧化碳濃度太高。

▼館長、黃國昌發起716「公平正義」上凱道遊行活動，今日兩人特地送交邀請函給民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）