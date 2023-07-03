姊姊帶2孩回娘家　AA制男友回「超嗆1句話」！妹子怒喊分：清醒了

▲男友不准原PO婚後回娘家。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

不少人結婚後會帶小孩回家讓父母看看，享受天倫之樂，一名網友表示，姊姊日前趁著假日，帶著2個女兒回家玩，男友聽到後露出不悅的臉說「結婚後的女人為何還回娘家」，甚至不准原PO結婚後回娘家，聽到男友說出這段話，原PO當下瞬間清醒，「想分手了」。

原PO在Dcard上發文，日前姊姊帶著兩個小孩回家，拍了許多照片，分享給男友看，怎料對方卻不悅的回應，「結婚後的女人為何還回娘家」，還說自己的媽媽結婚後就很少回外婆家，因為要在家打掃、帶小孩，忙到沒時間回去，「說我以後也要這樣，What？」

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聞言，原PO傻爆眼，腦中冒出想分手的念頭，「不准我跟我爸媽見面，然後當你的免費女傭，而且我們還是AA制，你也沒有要養我，我瞬間都清醒了」。

貼文曝光，網友勸他快逃，「無意間蹦出口的話是最真實的」、「巨嬰+男權自助餐=分手快樂，支持你」、「他意外說出真實想法還不快逃，後續問一定哄騙，到時結了生了肯定翻臉」、「趁他講出更扯的話之前快分一分」、「這是什麼百年前的大男人主義？請問妳男友是穿越時光？」「要享傳統的好處，又不想盡傳統的義務，傳統自助餐吃好吃滿，把女生當附屬品還要AA，真的是笑話」。