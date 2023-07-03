　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞：不想跟精蟲比賽

▲▼游泳,泳池,室內游泳池,泳客,救生員。（示意圖／CFP）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

天氣越來越熱，不少人不想要流汗，會選擇到游泳池消暑。但一名女網友透露，最近去游泳時發現旁邊的小情侶很不安分，在泳道上摸來摸去，女方甚至直接把「男友那根」掏出來，讓她當場嚇壞。雖然事後小情侶很快就離開泳池，但她還是相當不滿，怒罵「我沒有吃X的嗜好，也不想跟精蟲比賽游泳速度」。

原PO在Dcard發文表示，最近天氣很熱，於是趁著假日去游泳池消暑，但游到一半卻發現隔壁的情侶一直嘻嘻哈哈、摸來摸去。一開始她沒有放在心上，未料正當她準備下潛貼地仰泳，看到該對情侶的行為，頓時被嗆了一大口水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，那對情侶面對面，男生的手伸進女友的泳衣裡摸奶，接著女孩直接把男友的「那根」掏出來，當眾直接露鳥，她嚇得急忙游到對面，「需要撫平一下我的眼睛，無預警看到傷眼的畫面」。所幸正當她還在思考是不是要提早離開時，該對情侶就上岸離開了。

但看到那畫面，她還是不太舒服，表示希望女生在泳池內不要真的幫男友打手槍，因為泳池已經積滿了使用者的汗水、口水和鼻水，甚至還有經血、尿液，現在又加上這個情況，「真的是精華滿滿」，讓她相當崩潰。

文章曝光後隨即掀起討論，網友紛紛表示「嗯～你知道的太多了」、「這就是為什麼我後來不去游泳池了」、「謝囉，看完直接不會有想游泳的想法」、「很難想像平常去游泳的泳池水有別人的子孫」、「突然不想去游泳池了，什麼奇葩都有，太可怕了」、「好噁心，只想認真游泳，看到這一幕我可能會吐」、「我不要被吃別人的子孫…我開始害怕游泳池了」。

但也有人安慰道，「消毒水殺精，不至於有病菌，但就是噁心」、「泳池消毒水下很重的，不用擔心會髒，但很噁就是」。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

ET快訊
快訊／炎亞綸不住天母！警帶回「實際住處」搜索
快訊／機票要降價了！　已訂票可退還差價
蔡徐坤爆約砲女粉絲2次　火車便當照傻眼真相被挖
網紅醫打兒100巴掌　桃市府出手了！
炎亞綸豪宅遭搜索！　多名警員進出調查
柯文哲突趴桌2秒！　記者會動作引人好奇
小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柯文哲批「疫苗送的比買的多」？疾管署：政府採購佔比達73.8%

「為何藥費變貴了？」部分負擔新制惹民怨　健保署公布5注意事項

小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞：不想跟精蟲比賽

行人卡斑馬線25秒「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法：做不到嗎？

醫暴打2兒100巴掌！呂秋遠曝家暴10藉口：為他好是最高級的髒話

網紅醫要丟工作了？禾馨「暫停臨床職務靜候調查」：家暴必須譴責

大學分科測驗4.2萬人報名　最多人選考數甲「5成報考3科」

「來去總統府住一晚」28國近百組報名！國際名廚、千萬網紅搶體驗

【廣編】台日友好演出　大豐國小管弦樂團深獲好評

見訊息結尾「1習慣」她滿頭問號！一票秒懂：會有人玻璃心

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

16.5萬自行車架被當回收物 拾荒婦拿走！依竊盜罪送辦

故意的？行人過馬路「站班馬線」1人卡全車！他禮讓40秒怒：欠揍嗎

柯文哲批「疫苗送的比買的多」？疾管署：政府採購佔比達73.8%

「為何藥費變貴了？」部分負擔新制惹民怨　健保署公布5注意事項

小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞：不想跟精蟲比賽

行人卡斑馬線25秒「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法：做不到嗎？

醫暴打2兒100巴掌！呂秋遠曝家暴10藉口：為他好是最高級的髒話

網紅醫要丟工作了？禾馨「暫停臨床職務靜候調查」：家暴必須譴責

大學分科測驗4.2萬人報名　最多人選考數甲「5成報考3科」

「來去總統府住一晚」28國近百組報名！國際名廚、千萬網紅搶體驗

【廣編】台日友好演出　大豐國小管弦樂團深獲好評

見訊息結尾「1習慣」她滿頭問號！一票秒懂：會有人玻璃心

螢幕變身「智慧家居管家」！外媒曝蘋果將推智慧顯示器

快訊／炎亞綸不住天母！警帶回實際住處搜索　下午3時返抵士檢複訊

俄外委會主席：已有70萬名烏克蘭兒童　進入俄羅斯境內

周麗津、陳亭妃爭取4000萬　改善安平工業區路面翻新

加強在地線路供電穩定　台電雲林區處女力不讓鬚眉

小孤獨要來台灣了！《孤獨搖滾》主角聲優「青山吉能」見面會漫博登場

居家網路更高效！中華電信300M「雙向對稱頻寬」千元有找

禁預售屋換約轉售不溯及　時力檢舉林右昌：護航投資客

航空燃油價格下跌國內線機票8／1日起調降　平均下跌4.3%

18萬買「活人棺材」幫病夫改運　阿嬤被2男帶上車險遭詐

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

好市多傳奇！男驚垃圾袋4年用不完

做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族

汽車排氣檢驗回歸環保署　今起車齡滿8年「每2年驗1次」

極端酷熱夏季！　今年最高溫要來了

新一代水電工！　31歲年收200萬

今下最多！　午後防強對流大雷雨

黃健瑋又出事！第二位受害者出來爆料了

星宇施工遭令停工！桃機將開罰

國小生考第五名被罰跪痛打！　施暴父親臉書回應：引起誤會感到抱歉

律師預言「黑人會撤告」！關鍵原因曝光

看完電影「被索取票根」　內行揭用途

更多熱門

相關新聞

25歲男遊瑞芳蝙蝠洞　溺水送醫搶救不治

25歲男遊瑞芳蝙蝠洞　溺水送醫搶救不治

今(2)日上午9時20分，新北市瑞芳區台2線蝙蝠洞公園發生溺水意外，25歲凌姓男子潛水時不慎溺水，友人發現後立刻把他救上岸，由消防救護人員送醫急救，遺憾的是，凌男仍回天乏術。

即／25歲男瑞芳蝙蝠洞公園溺水　CPR搶命畫面曝

即／25歲男瑞芳蝙蝠洞公園溺水　CPR搶命畫面曝

BMW改裝車炸街引盤查　駕駛無照後座男被通緝

BMW改裝車炸街引盤查　駕駛無照後座男被通緝

「給妳2萬看我打手槍」無聊男下場曝

「給妳2萬看我打手槍」無聊男下場曝

他真的愛上了　12星座遇到真愛反應公開

他真的愛上了　12星座遇到真愛反應公開

關鍵字：

游泳潛水情侶精蟲打手槍

讀者迴響

熱門新聞

即／警懷疑偷拍不只一宗！檢同步搜索炎亞綸住家

快訊／李俊昊爆熱戀潤娥ing！公司回應

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

范瑋琪曾怒吼黑人「讓我難堪！」婚姻真實狀況曝

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

南非妹「騎YouBike上國道」飆3公里

快訊／蔡徐坤「火車便當」極樂私密照外洩！　

頂流偶像慘遭陸官媒全下架！

童考第5名遭藤條狂抽！新北出手了

快訊／蔡徐坤爆一夜情躲8天認錯了！「是慘痛教訓」

快訊／潤娥親揭「和俊昊真實關係」！　雙方時隔1小時正式回應

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面