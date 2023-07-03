小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞：不想跟精蟲比賽

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

天氣越來越熱，不少人不想要流汗，會選擇到游泳池消暑。但一名女網友透露，最近去游泳時發現旁邊的小情侶很不安分，在泳道上摸來摸去，女方甚至直接把「男友那根」掏出來，讓她當場嚇壞。雖然事後小情侶很快就離開泳池，但她還是相當不滿，怒罵「我沒有吃X的嗜好，也不想跟精蟲比賽游泳速度」。

原PO在Dcard發文表示，最近天氣很熱，於是趁著假日去游泳池消暑，但游到一半卻發現隔壁的情侶一直嘻嘻哈哈、摸來摸去。一開始她沒有放在心上，未料正當她準備下潛貼地仰泳，看到該對情侶的行為，頓時被嗆了一大口水。

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原PO透露，那對情侶面對面，男生的手伸進女友的泳衣裡摸奶，接著女孩直接把男友的「那根」掏出來，當眾直接露鳥，她嚇得急忙游到對面，「需要撫平一下我的眼睛，無預警看到傷眼的畫面」。所幸正當她還在思考是不是要提早離開時，該對情侶就上岸離開了。

但看到那畫面，她還是不太舒服，表示希望女生在泳池內不要真的幫男友打手槍，因為泳池已經積滿了使用者的汗水、口水和鼻水，甚至還有經血、尿液，現在又加上這個情況，「真的是精華滿滿」，讓她相當崩潰。

文章曝光後隨即掀起討論，網友紛紛表示「嗯～你知道的太多了」、「這就是為什麼我後來不去游泳池了」、「謝囉，看完直接不會有想游泳的想法」、「很難想像平常去游泳的泳池水有別人的子孫」、「突然不想去游泳池了，什麼奇葩都有，太可怕了」、「好噁心，只想認真游泳，看到這一幕我可能會吐」、「我不要被吃別人的子孫…我開始害怕游泳池了」。

但也有人安慰道，「消毒水殺精，不至於有病菌，但就是噁心」、「泳池消毒水下很重的，不用擔心會髒，但很噁就是」。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

