林俊傑出道20年紅翻「靠什麼唱到現在」？鄉民曝2關鍵：沒得挑剔

▲林俊傑表演恩師林秋離的代表作。（圖／翻攝自LINE TV）



記者朱祖儀／綜合報導

第34屆金曲獎頒獎典禮1日在台北小巨蛋登場，被譽為「行走的CD」的林俊傑在典禮中，獻唱已故作詞人、恩師林秋離的經典代表作，讓現場的人聽了大為感動。但一名網友指出，對於林俊傑深刻的印象，只有《江南》這首歌，好奇「林俊傑是靠什麼唱到現在？」文章曝光後，隨即掀起討論。

原PO在PTT發文表示，林俊傑已經出道20年，但對他來說，最有印象的歌曲只有《江南》，其他似乎沒有特別出色的代表作，好奇「林俊傑是靠什麼唱到現在？有沒有卦？」

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不少人看到後紛紛大讚，林俊傑會唱又會創作，「清唱超猛」、「靠歌唱實力啊」、「好詞曲，好喉嚨，圈內相處不會跩」、「真的是少數的現場實力派」、「頂級喉嚨啊靠什麼」、「因為他這代找不到誰比他強」、「好聽啊，現場跟CD沒兩樣」、「歌藝是真的頂」、「論唱功已經是最頂了，何況又會寫歌」、「會唱會寫，真的是才子」、「有才華跟唱歌穩，沒得挑剔了」、「他現場跟鬼一樣強」。

也有人點出最愛的林俊傑歌曲，「東漢末年分三國」、「凍結那空間，凍結有你的世界」、「修煉愛情百聽不厭」、「最早最紅的是凍結，然後江南」、「油條豆漿」、「原來、沙士比亞的天份，這兩首最讚，再來就是零度的親吻跟那些你很冒險的夢」、「確認過眼神～～～」、「從凍結、翅膀、江南聽到可惜沒如果」、「不為誰而做的歌，他一直創新，有新作品，他很會唱，也很努力，歌喉真的棒」。

▲網友狂讚林俊傑的唱功。（圖／翻攝自LINE TV）



此屆金曲獎特別貢獻獎得獎人之一是林秋離，他的愛徒林俊傑就在典禮獻唱組曲，包括《聽海》、《哭砂》、《心痛》以及《不為誰而作的歌》，林俊傑大展唱功一路不間斷，唱到《心痛》時數度飆高音實力不減，讓現場觀眾聽得如癡如醉，台下林秋離遺孀熊美玲更是不禁哽咽落淚。

▼熊美玲見林俊傑表演忍不住哽咽落淚。（圖／翻攝自LINE TV）

