超怕被罰6000元！妹子站斑馬線　騎士「嚇到急煞」抬頭一看傻眼了

▲騎士急煞車讓原PO過馬路。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

為強化停讓保護行人，汽機車不停讓行人將加重罰責，最高可開罰6000元，一名女網友就表示，一如往常地站在馬路口等紅綠燈，一名騎士突然緊急煞車停在她面前，揮手讓她過馬路，這時原PO手指著燈號，原來現在是紅燈，這一幕讓她哭笑不得，「不要那麼緊張嘛」。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，一如往常站在斑馬線上等紅綠燈，結果一輛摩托車突然緊急煞車，後方的車、旁邊的車都嚇到，也跟著緊急煞車，差點撞到騎士。騎士禮貌性揮手要原PO過馬路，原PO傻眼指著上方的燈號，「不是啊，就紅燈，你們不要那麼緊張嘛」。

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貼文曝光，許多網友笑翻，「他們擔心的不是撞到妳，是荷包失血的部分」、「因為妳站在斑馬線上，車輛是必須禮讓給妳過，畢竟6000元呀呀呀」、「以前台灣是行人地獄，現在是汽機車地獄！怕死了」、「看來6000塊的威力不容小覷 」。其中，有網友提醒，「建議先不要站在斑馬線上，因為規定是，就算行人違規汽機車也會被罰的」。

▲汽機車距行人3公尺(約三塊枕木寬度)不禮讓，可罰6000元 。（圖／新北市交大提供）



《道路交通管理處罰條例》新修正規定，汽車未停讓行人，罰鍰上限由3,600元提高至6,000元，且將記點3點，需上道安講習3小時；若不讓行人致人受傷或死亡，罰鍰將加倍，並吊扣銷駕駛執照處罰。此外未停讓罰責適用範圍擴大，行人可通行之交岔路口包括未劃設行人穿越道均納入，也都需停讓行人。

至於汽車未停讓行人取締標準，將維持現行車輛與行人間隔3公尺須停讓的標準，若間隔不足3公尺將可開罰6千元，若行人闖紅燈，車輛仍須停車禮讓通行。