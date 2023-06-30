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提升特種搜救量能　熱心企業捐贈南消特搜大隊人道救援裝備

▲鈶偉有限公司劉豐正副總經理代表捐贈人道救援裝備，消防局副局長李政昌代表授贈，並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鈶偉有限公司劉豐正副總經理代表捐贈人道救援裝備，消防局副局長李政昌代表授贈，並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局30日上午10時，於特搜大隊大橋特搜分隊，舉辦人道救援裝備1批捐贈儀式，由鈶偉有限公司劉豐正副總經理代表捐贈，消防局副局長李政昌代表授贈，並頒發感謝狀，感謝造福人群善行義舉。

台南市鈶偉有限公司位於台南市新化區，劉豐正副總經理本身是消防局義消顧問，主要從事五金建築螺絲貿易，因了解消防局特搜大隊消防人員出勤需求特性，且救災任務相當辛苦，具有高度危險性，而政府資源有限，但民間力量無窮，鈶偉有限公司主動提出充實特搜大隊出勤救災所需之裝備，捐贈裝備攜行袋及登山裝備一批，為引領善良企業風氣標竿。

▲鈶偉有限公司劉豐正副總經理代表捐贈人道救援裝備，消防局副局長李政昌代表授贈，並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝鈶偉有限公司認同消防局，願意捐贈給消防局特搜大隊救災裝備。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝鈶偉有限公司對於消防工作的支持與肯定，此次捐贈除了加強特搜救災能量外，也解決消防同仁裝備攜帶的問題，土耳其震災後消防局一直再強化國際人道救援能量及裝備，期待能為國際村盡一份心力，而此裝備能減少整備時間，進而加速出勤時間，快速到達災害現場以保障市民生命安全及減少財產損失，也希望藉此能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。

▲鈶偉有限公司劉豐正副總經理代表捐贈人道救援裝備，消防局副局長李政昌代表授贈，並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，國際人道救援是目前消防局發展的重點之一，所需裝備器材眾多，除消防局本身編列預算外，民間的捐贈會使裝備器材更加的完善，所以也特別感謝鈶偉有限公司的慷慨解囊，本次添購裝備共計約40萬元的經費，將有效提升消防局特搜大隊同仁在執行災任務時的安全及便利性。

▲鈶偉有限公司劉豐正副總經理代表捐贈人道救援裝備，消防局副局長李政昌代表授贈，並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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