新北原民精實創業營開訓　不只賺錢喚醒城市文化力

▲新北市原民局長林瑋茜Siku Yaway鼓勵族人，創業路上有原民局相伴力挺。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

匯聚近50位原住民創業者，新北市政府原民局在7月1、2日於平溪區河灣渡假村辦理精實創業培力營，課程與以往有所不同，新北原民局特別以四創「創新培育」、「創意發展」、「創業實作」、「創造實踐」四大主軸，透過「兩個太陽一個月亮」兩天一夜培力課程，連結學界、業界，協助想創業或精進產業的族人發揮優勢，運用文化底蘊，創造產業新量能。

2023年新北市原住民族產業精實暨創業計畫於5月底截止報名，經過1個月的初審，由專家評審選出48組提案進入第二階段培力課程。今年度的提案不僅方向多元，從美食、設計、部落旅遊、運動產業到音樂創作等，展現原民產業發展的多元性，其中青年參與佔比高達7成，甚至最年輕的創業者僅有17歲。

▲近50名學員齊聚平溪，兩天一夜一同激發創業能量。

原民局表示，今天下午請來自台東縣的講師黃薇蓁，透過在卑南族民族自治事務促進發展協會的經驗，以「創意發展」角度，分享從文化學習到實踐的過程。第二天的創業培力營則邀請泰雅族講師羅恩加以及黃約農，傳授「創業實作」與「創造實踐」，一起協助學員發想計畫架構，創造屬於自己的創業模式。

第一次參加課程的胡同學表示，自己即將畢業，想結合自己所學，開設音樂教室，將傳統歌謠繼續傳唱，或是賦予新生命，透過本次課程協助以及諮詢輔導，雖然不可能一步登天馬上創業，但確實讓自己從中摸索出創業的技巧與方向，在兩天時間也認識一些夥伴，希望未來繼續維持互動，增加產業媒合機會。

▲找出品牌價值，發展在地連結與共同合作的機會，共創新北原住民產業新能量。

原民局長林瑋茜Siku Yaway表示，「越在地越國際，鼓勵新北原力出擊」，台灣的美有自己的名字，而每個人都是文化的種子，透過深入認識自己的文化、找出競爭力，以產業讓原住民族文化站上更廣闊舞台，更可以自信地向國際介紹自己。

林瑋茜Siku Yaway說，四年來，原民局持續啟動產業精實暨創業計畫，以四大主軸－創業提案、輔導諮詢、獎勵金和貸款協助為方向，不只讓創業者在創業路上走地長久，也不致孤單。此外，從6月開始一直到10月，原民局也提供每月4場次的一對一產業診斷服務，給予諮詢輔導，以及透過每個月不同主題的原青小聚活動互動，給予族人創業初期最需要的知能與資源，連結更多的產業發展可能。