獨／一面牆掛62支監視器「全面緊盯田間小路」　真實用途曝光

記者許權毅／台中報導

網路近日流傳一張超狂畫面，只見一處鐵皮屋牆面被安裝大量監視器，仔細數一數竟然高達62支，許多民眾好奇到底是為何？原來站在對街看，能看出疑似店名的「上亞」兩字。特殊景象就位在台中后里一處小路，附近鄰居證實，該店是監視器安裝店，老闆收回廢品後，突發奇想安裝成店名吸睛，裡頭還有2支能正常運作。

▲台中后里一處鐵皮屋被掛上62支監視器，附近民眾透露，是店家收回廢品後安裝，其中有2支確實在運作。（圖／記者許權毅攝，下同）



臉書社團「路上觀察學院」有一張照片吸引超過3萬網友按讚，只見一處黃色鐵皮屋上，牆面有許多監視器朝同一方向拍攝，站在對街看，能發現「上亞」兩字的形狀，有網友猜測，監視器都未接上電線，應該是叫「上亞」的店家的「創作」。

「大量監視器出沒」地點就在后里區口庄路一處農田旁，店家未掛起招牌，就連網路也搜尋不到相關地址、資訊，但是浮誇的監視器吸引不少路過的民眾。附近鄰居證實，老闆是專門到府幫民眾安裝監視器的業者，慢慢蒐集廢品後，突發奇想拼成店名，陸陸續續掛上鐵皮屋，最近才完成。

鄰居表示，最近在網路上爆紅後，確實有許多民眾路過停下來，跟特殊景象拍照。他也透露，其實62支監視器中，左上角跟右上角有接線的確實有在運作。