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社會 社會焦點 保障人權

3歲女童發抖熱痙攣　幼教師抱著衝派出所求救！警車鳴笛送醫

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲區日前一名幼教老師，突然抱著一名3歲女童走進派出所，慌張地向值班警員求救，警員黃興源發現女童渾身顫抖，並且嘴唇發紫疑似熱痙攣，警員察覺有異，連忙開警車載2名老師與女童，疾駛前往淡水馬偕就醫，並協助聯絡家屬，經院方治療，目前女童已轉出加護病房已無大礙。

▲3歲女童熱痙攣，警方協助送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方協助送女童就醫，抵達時，幼兒老師連忙抱著女童進入醫院。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，上個月（6）7日下午2時許，八里某幼兒園老師，發現班上的3歲女童出現異狀，疑似出現熱痙攣狀況。吳姓女老師與另名老師，擔心女童安危，想快速送醫，不做其他想法，抱著女童就往附近派出所求救。原本只是希望警方協助開道，但警員考慮娃娃車速度無法太快，馬上改為用警車載送。

▲3歲女童熱痙攣，警方協助送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲院方醫護人員接手後，立即3歲女童送往加護病房治療，目前已健康順利出院。（圖／記者陸運陞翻攝）

原本從派出所到醫院路程需要10分鐘路程，在警員沿路鳴笛疾駛下，僅花了4分鐘就抵達醫院，立即交由院方醫護人員接手，女童也立即送進加護病房，經治療已順利出院。蘆洲警方表示，秉持為民服務的精神永不停歇，民眾有急難需要救助情況，可立即請求協助，避免發生憾事。

▲3歲女童熱痙攣，警方協助送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方協助送醫時。沿途鳴笛將10分鐘路程縮短成4分鐘。（圖／記者陸運陞翻攝）

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