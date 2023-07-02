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金犢獎國際競賽頒獎典禮　侯友宜鼓勵學子勇敢承擔責任

▲金犢獎國際競賽頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

▲時報金犢獎國際競賽頒獎典禮，新北市長侯友宜頒發「產學合作貢獻獎」。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第32屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮今（2日）於新北市多功能集會堂舉行，旺旺集團副董事長周錫瑋、新北市長侯友宜、台北市廣告公會理事長盧炳勳、企業與廣告公司代表等皆出席頒獎典禮。侯友宜出席頒發產學合作貢獻獎，並鼓勵青年學子們在成長階段熱於接受挑戰、勇敢承擔責任，全力以赴追求自己的人生目標。

侯友宜表示，金犢獎是專屬於青年的重要創意競賽，今年吸引逾73萬人次參加，報名人數創新高，共計10萬2700件作品參賽，顯見青年朋友們有源源不絕的創意，能夠在眾多作品中獲獎，相當不容易。

▲金犢獎國際競賽頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜鼓勵青年學子熱於接受挑戰、勇敢承擔責任，追求人生目標。

今年金犢獎主題為「目標只有一個」，侯友宜說，每個人在不同階段會有不同目標，祝福同學們找到自己所熱愛的事物，當一個個目標不斷累積下去，全力以赴去做，就能成就好的結果。

此外，新北市相當重視文創產業，長年舉辦影像創作競賽，如「新北市紀錄片獎」和「新北校園廣告人」，侯市長鼓勵年輕朋友們多多發揮創意、投入競賽，讓自己有更多成長機會。

▲金犢獎國際競賽頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

▲第32屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮。

新聞局表示，在全球上千間學校系所支持下，今年金犢獎參賽作品及報名人數再破歷年紀錄，競爭相當激烈。本屆主題為「目標只有一個」，競賽題型多元，納入公益廣告、IP設計、電商行銷、城市行銷、文創經濟等國際產業關注的議題，得獎作品在品質及創意上都有業界水準。

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