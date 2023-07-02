陸清潔阿姨弄髒旅客衣服　當場下跪磕頭

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸火車站一名清潔人員因工作中不慎弄髒旅客衣服，被要求賠償，雙方卻又針對賠償問題談不攏，清潔人員竟然給對方下跪磕頭，影片上傳到網路後引起討論。

▲清潔阿姨下跪。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，地點位於浙江衢州火車站，事發畫面被其他旅客錄下，影片中一名清潔人員在火車站內下跪磕頭，穿著白衣的旅客再次折返時，她又再次下跪，甚至向對方磕了3次頭。

影片被中國大陸網友上傳到微博後引起正反熱議，清潔人員公司「一清環境管理（浙江）有限公司」1日晚間發布聲明，表示釐清事件於當天上午8點多發生，清潔阿姨在廁所內發現一瓶飲料瓶，將瓶內飲料倒掉時不慎噴濺到一旁旅客，之後雙方因賠償問題起了糾紛。

▲清潔阿姨二度下跪。（圖／翻攝微博）

公司表示事件在民警協助下達成和解落幕，公司也表示將安排專業人員到清潔人員家進行心理疏導。

網友紛紛留言，部分人認為旅客的行為沒有必要，「要個乾洗費不就行了，得多貴的衣服啊」、「至於嗎，少許液體喋喋不休的」、「真的是幾萬元的（衣服），人家也不會要求賠償，越有錢紳士」、「現在都這麼難了嗎，弄上點飲料就要求賠償。」

不過也有網友表示，「如果合理賠償，對方有權利要求，不要賠償也是對方好心」、「不能誰弱誰有理」、「有啥好跪的，道德綁架？覺得賠償要求不合理可以找警察，沒必要跪」、「這個跪是乘客要求的嗎？不是的話就是保潔員自主想不賠吧。」