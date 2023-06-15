私辦龍舟活動！浙江瑞安2村民遭行拘　官方：已禁止20年

▲端午節最普遍的習俗包括「划龍舟」和「吃粽子」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

傳統佳節端午節臨近，各地陸續開展包粽子、劃龍舟比賽等端午民俗活動。近日，浙江溫州瑞安市有兩名村民分別因擅自組織民間劃龍舟行為，而被當地警方行政拘留一事引發網路熱議。瑞安市禁止民間劃龍舟已經20年，更是引發諸多網友不解。

據《新黃河》報導，6月11日「瑞安公安」發布的消息稱，「6月9日，瑞安市塘下鎮某村村民黃某（男，62歲，場橋人）未經報備許可，擅自組織人員在其村居河道內進行民間劃龍舟行為。其間，龍舟沉水，船上人員均落水，經現場救援，無人員傷亡。6月10日，瑞安市塘下鎮某村村民李某（男，57歲，塘下人）未經報備許可，擅自組織村民在其村居河道內進行民間劃龍舟行為。目前，瑞安警方已依法對黃某、李某分別予以行政拘留9日、7日處罰，案件正在進一步調查中。下一步，公安機關將持續加大巡查力度，對不聽勸阻、擅自組織和舉辦民間劃龍舟活動，尤其對強制攤派、變相攤派、擅自組織龍舟上水等違反治安管理行為的，依法予以處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。」

6月13日晚間，瑞安市委宣傳部工作人員表示，「之前我們市政府就發過通告，禁止民間劃龍舟活動。」

4月30日，瑞安市人民政府網站發布了《瑞安市人民政府關於繼續禁止民間劃龍舟活動的通告》。通告稱，鑑於瑞安市民間劃龍舟活動存在攤派、低俗、迷信、無序等現象，市政府決定，2023年繼續在全市範圍內禁止民間劃龍舟活動。

通告指出，嚴禁任何單位和個人以任何理由擅自組織和舉辦民間劃龍舟活動（包括開龍舟鼓，建、修、借、租、買龍舟，組織龍舟上水，競劃民間龍舟等）；嚴禁任何組織和個人借建造龍舟或劃龍舟的名義進行尋釁滋事、封建迷信、強制攤派、變相斂財等活動。

瑞安市早在2004年就發布過全市範圍內禁止劃龍舟的通告。通告中提到，鑑於瑞安歷史上劃賽龍舟曾多次引發村居、宗族械鬥事件，借劃龍舟之名搞封建迷信、強行攤派行為比較普遍，以及現階段存在較多的社會不穩定因素和龍舟未經檢驗存在較大的安全隱患等諸多原因，如果開禁劃龍舟將嚴重影響社會穩定和人民群眾生命財產安全。經溫州市委市政府同意，瑞安市人民政府決定，2004年在全市範圍內禁止劃龍舟活動。

不過，同時，當地市政府每年都主辦全市性競技龍舟大賽，今年的競技龍舟大賽將於6月30日舉辦，目前已經報名參賽的隊伍為15支。