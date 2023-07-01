一家3口全過世　百萬遺產找無繼承人「32年後現況曝」

▲紹興諸暨有一家3口都過世，卻留下百萬遺產，找不到繼承人。（圖／翻攝自橙柿互動，下同）



圖文／CTWANT

中國浙江省紹興諸暨有一家3口，在這幾年陸續過世，價值百萬（人民幣，下同）的遺產無人繼承，當局日前發布一則尋找繼承人的公告，隨即引來10多名相關權利人聯繫，而經過一番努力，這家人的遺產終於找到了歸屬。

根據《橙柿互動》、《都市快報》報導，浦陽新村王家堰村徵收工作一組的工作人員透露，戴而海在70年代過世，而他的兒子戴華根因病離世，到了1991年趙杏花也過世，到現在32年。一家3口都走了，卻留下了百萬房產，又查不到繼承人訊息，於是《諸暨日報》今年6月16日公開登報，想尋找遺產繼承人。

由於戴而海一家過世已經好幾十年，相關知情的人不是年紀大，就是不在人世，因此增加考證工作的難度，但律師黃峰不放棄，「每一位前來工作組的村民我都不放過，向他們打聽，盡可能找到一些蛛絲馬跡」。

▲10多位自稱有關係的人前來。（圖／翻攝自橙柿互動）



公告發出後，陸續有10多位自稱是戴而海、趙杏花侄子侄女的人前來，工作人員會要求對方提供相關證明，假如符合繼承條件，會根據規定辦理繼承手續，假如不符合，也會按規定處理這筆遺產。

分配涉及5方代表在6月27日進行討論，經過1小時達成協議，大家對分配方案都認可。隔天下午，律師黃峰在宣讀徵收安置補償款分配協議後，得到10多名當事人的一致同意，最後由逝者養女92歲的趙沖娟，在兒子的陪同下完成簽約，也讓遺產終於找到繼承人。