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大陸 大陸焦點 特派現場

長三角4省市書記省長齊聚安徽　瞄準「高水平科技」自立自強

▲大陸長三角地區三省一市的書記及省長齊聚安徽。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸長三角地區三省一市的書記及省長齊聚安徽。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸長三角地區一市三省（上海、江蘇、浙江、安徽）書記及省長在5日及6日前往安徽合肥進行一年一度的會談。在大陸中央的區域發展總體戰略框架下，長三角一體化發展也由原先的一市二省加入了安徽，形成現有的格局。本屆會議不僅有4人是剛履新不久，會談重點也著眼現階段「卡脖子」的重要議題「高水平科技」需要自立自强。

▲安徽集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲安徽合肥的貨櫃碼頭。（圖／CFP）

《北京日報》報導，2024年度長三角地區主要領導座談會在浙江省召開。參加今年座談會的有八位黨政一把手，分別是上海市委書記陳吉寧，上海市委副書記、市長龔正；江蘇省委書記信長星，江蘇省委副書記、省長許昆林；浙江省委書記易煉紅，浙江省委副書記、省長王浩；安徽省委書記韓俊，安徽省委副書記、省長王清憲。

據了解，2024年舉行的會談上，首個討論的重點就是，「高水平科技自立自強」。內容包括，合力打造長三角科技創新共同體，推進上海張江、合肥綜合性國家科學中心「兩心同創」，共建高水平國家實驗室體系，促進長三角大科學裝置集群共建共享。

聚焦集成電路（積體電路）、生物醫藥、人工智能等領域，推進實施聯合攻關計劃項目；高水平建設長三角國家技術創新中心，探索國際科技開放創新生態改革試點；加快長三角G60科創走廊、沿滬寧產業創新帶建設，建設長三角國家科技成果轉移轉化示範區聯盟等。

此外，相較於上海、江蘇及浙江，安徽的「先天體質」略遜一籌，需要「蘇浙滬」拉一把，因此，本屆會議也特別提到，推進滬蘇浙城市幫扶皖北城市取得標誌性進展，深入開展上海市與安徽六安市革命老區對口合作，實施浙江「山海協作」工程、江蘇南北結對幫扶和園區共建。

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