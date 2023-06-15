鄰居1句話「心中瞬間警鈴大響」…一驗DNA他綠炸！花心妻下場慘了

▲鄰居說孩子不像他，驚抓妻子出軌。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江一名奶奶近日帶著孫子玩的時候，隔離鄰居突然說了一句，「孩子跟爸爸長得不像啊。」就是這麼一句話，奶奶心中警鈴大嚮，後來說服兒子，帶著孫子去做了親子鑑定。結果出來後，全家都大崩潰。

據《星視頻》報導，浙江浦江的阿健（化名）與阿鎖（化名）自由戀愛後結婚。結婚前，阿健因交通事故導致精神疾病，阿健被確認為精神殘疾三級，監護人為其母親。阿鎖對此知情，並於次年生下兒子小陽（化名）。

隨後，阿鎖起訴離婚。雙方約定小陽由阿鎖撫養，阿健每月支付撫養費至小陽成年，雙方在婚內共同購買的一套房產歸小陽所有，阿鎖享有永久居住權，一輛轎車歸阿鎖所有。

阿健母親帶孫時，親戚和鄰居說小陽和阿健長得不像。於是，阿健母親就帶著阿健和小陽去做了親子鑑定。

鑑定結果顯示，阿健並非小陽的生父。阿健母親說，「老婆沒了，錢沒了，房子也沒了」。

近日，浦江縣法院採納了再審檢察建議，啟動了再審程序，對阿健與阿鎖夫妻關係存續期間購買的房產、車輛按照共同財產的總金額進行了合理分割。最終，法院判決由阿鎖向阿健支付財產分割款68萬元人民幣（約新台幣290萬元）。目前，該判決已生效。