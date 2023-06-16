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韓客來台居冠！《魷魚遊戲》男神魏嘏雋代言台觀光　6月下旬抵台

▲魏嘏雋國中曾參加熱舞社。（圖／翻攝自Instagram／wi__wi__wi）

▲觀光局邀魏嘏雋擔任台灣觀光代言人。（資料圖／翻攝自Instagram／wi__wi__wi）

記者李姿慧／台北報導

交通部拚今年600萬國際旅客來台，根據統計，今年前3個月韓國旅客來台最多，吹起「哈台風潮」，觀光局再加大行銷力道，不但前進首爾搶客，更邀請《魷魚遊戲》帥警魏嘏雋擔任韓國市場新代言人。預計6月下旬造訪台灣拍攝觀光宣傳片。

韓國旅客於2019年來台突破124萬人次，創下新高紀錄，為來台市場第4位，今(2023)年1月到3月入境韓國旅客更攻佔來台人次之冠，達14萬人次，吹起哈台旅遊新風潮。

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根據韓國主流趨勢調查單位Open Survey的「2022年旅遊趨勢報告」顯示，民眾選擇疫後海外旅遊目的地主要因素為「距離短」，尤其是「像國內旅遊，能夠隨時輕鬆出發的簡單旅行」的需求正在增加；韓國網路上有關「台灣旅行」的關鍵字搜尋自2022年下半年起急遽上升，其中以19到39歲客群對台灣旅遊的興趣最強。

▲▼觀光局赴韓國行銷觀光，邀請《魷魚遊戲》男神魏嘏雋代言。（圖／觀光局）

▲觀光局赴韓國行銷台灣觀光。（圖／觀光局）

交通部觀光局趁勢於6月16日、17日在首爾舉辦B2B觀光推廣會、B2C觀光Roadshow活動，由觀光局長張錫聰領軍，宣示衝刺來台國際旅客600萬人次的決心，將多元豐富的台灣特色帶進首爾，在韓國復刻道地台灣味。

張錫聰表示，為衝刺今(2023)年來台旅客達600萬人次，觀光局推出「加速擴大吸引國際觀光客方案」，歡迎旅行社與自由行旅客運用獎勵優惠措施訪台觀光旅遊，一定可以體驗真正的「台灣族 大滿足」，也積極放送台灣獨特的美食、樂活、生態之美，希望延續韓國民眾來台熱潮。

張錫聰也正式宣布今(2023)年度韓國市場觀光代言人為「魏嘏雋」，觀光局表示，該知名男神出演了近期當紅的韓國影集「魷魚遊戲」，更會在6月下旬造訪台灣拍攝觀光宣傳影片。

▼觀光局赴韓國行銷觀光，邀請《魷魚遊戲》男神魏嘏雋代言。（圖／觀光局）

▲▼觀光局赴韓國行銷觀光，邀請《魷魚遊戲》男神魏嘏雋代言。（圖／觀光局）

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