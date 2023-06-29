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FUN暑假了！壽山動物園宣布：全國12歲以下孩童免費入園

▲黑猩猩「莉忠」啃食榴槤果皮。（圖／壽山動物園提供）

▲迎接暑假，壽山動物園宣布，全國12歲以下兒童免費入園。（圖／壽山動物園提供）

記者許宥孺／高雄報導

迎接暑假，壽山動物園今(29日)宣布，暑假期間（7月1日至8月31日）全國12歲以下兒童免費入園，暑假期間每周六日更延長開園至下午6點半。另為方便民眾入園，7月起全面開放現場購票，並同步維持官網預約訂票系統、ibon、kkday等購票平台，讓遊客有多元選擇。

觀光局長高閔琳表示，壽山動物園今年暑假與行政院農業委員會林務局屏東林區管理，處合辦「魔法保安林尋寶記」特展，從7月22日至8月31日於入口處附近的解說教育中心展出，展出期間的周六日更規劃特色攤位與大小朋友互動。

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▲▼壽山動物園宣布：全國12歲以下免費入園。（圖／壽山動物園提供）

▲動物保育小劇場。（圖／壽山動物園提供）

高閔琳指出，7月1日至16日每逢六日推出親子互動DIY體驗，每次限額1000組，共6場次；7月2日起至7月底每周六日下午3點在親水廣場也有保育小劇場共9場次，內容豐富不可錯過。

此外，壽山動物園也舉辦「十大動物明星票選活動」，由園方推薦30組動物候選人，邀請曾經來過動物園且對動物觀察入微的插畫家「罐頭不加水」繪製擬真版參選動物畫像，進行兩階段選拔。第一階段為線上海選，預計7月22日起跑，前20組票數較高的動物將進入第二階段實體決選，歡迎大小朋友到動物園臉書粉專指定貼文下方為心愛的動物按讚表達支持。

而進入實體決選的動物們，預計8月5日起由每位入園的遊客再進行第二階段投票，8月底選出十大動物明星，另正確預測最終十大動物明星者，還有機會獲得神秘禮物，相關的活動資訊將在7月中旬發布。

園方也提醒，因壽山動物園停車空間有限，遊客可選擇在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園；搭乘輕軌到文武聖殿站也可轉乘56號公車，除了可節省等候停車空位的時間，也讓旅程更加輕鬆有趣。更多暑假活動資訊請關注壽山動物園臉書粉絲團

▲▼壽山動物園宣布：全國12歲以下免費入園。（圖／壽山動物園提供）

▲▼壽山動物園暑期活動。（圖／壽山動物園提供）

▲▼壽山動物園宣布：全國12歲以下免費入園。（圖／壽山動物園提供）

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