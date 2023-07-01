7月起玩台灣祭優惠！台灣觀巴2人同行1人免費　83條行程適用

▲台灣觀巴83條行程7月起推出2人同行1人免費優惠。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

為拚觀光，觀光局整合「台灣觀巴」22家旅行業者推出83條套裝旅遊行程，今天7月1日起至12月31日，推出不分平假日2人同行1人免費優惠活動，鼓勵國內外旅客重新探訪台灣各地之美。

為活絡疫後國旅市場，提升國境開放後自由行旅客旅遊便利，觀光局表示，配合行政院促進公共運輸使用方案，推動觀光景點公共運輸接駁方案，規劃觀光路廊在地有腳接駁服務，輔導「台灣觀巴」旅行業者與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務，首波推出「台灣觀巴2人同行1人免費」優惠，盼吸引國內外旅客暢遊美麗台灣。

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「台灣觀巴」為觀光局輔導旅行業者推出的套裝旅遊行程，提供國內外旅客自高鐵、台鐵、機場等各大交通場站及飯店，接送至國內各主要觀光景點的交通旅遊服務，具有「低成行人數，車上提供無線網路WIFI、專業導覽解說等」專人專車貼心服務的特性。

▲台灣觀巴83條行程7月起推出2人同行1人免費優惠。（圖／記者彭懷玉攝）

目前「台灣觀巴」計有24家業者，營運93條套裝旅遊行程，針對旅客需求偏好，規劃有養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪等6大主題性深度體驗行程，並提供當地特色餐食及體驗，也結合各國家風景區及區域觀光圈資源，深度體驗觀光景點特色，行程遍布全台及離島。

觀光局表示，配合「觀光路廊在地有腳接駁服務」首波優惠活動，計有22家業者，83條套裝旅遊行程參加，旅客可在出發日3日前 ，在「台灣觀巴」網站或直接洽各承辦旅行社訂購，離島地區旅客則可再出發日之5日前先預購；此外，旅客如有住宿需求，也可洽承辦旅行社提供代訂住宿及接送等服務。