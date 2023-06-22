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全台最低價！花蓮公共運輸定期月票3方案！ 99元市區客運無限搭

▲▼花蓮縣府邀集花蓮監理站、各家客運業者及票證系統廠商於轉運站進行票證系統整合檢測。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣府邀集花蓮監理站、各家客運業者及票證系統廠商於轉運站進行票證系統整合檢測。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵民眾多搭乘公共運輸，花蓮縣政府已向交通部公路總局提案3種定期月票，價位分別為99元市區客運無限搭乘、299元市區客運加公路客運無限搭乘及399元台鐵、市區客運加公路客運無限搭乘，其中99元定期月票方案更是創全台各縣市最低價！

縣府指出，經多次召開會議與各家客運的票證系統廠商討論各項規劃後，6月19日邀集交通部公路總局台北區監理所花蓮監理站、各家客運業者及票證系統廠商於花蓮轉運站進行花蓮公共運輸定期月票票證系統整合檢測，3種票卡於各系統票證實機皆已完成測試，花蓮縣已萬事俱備，待公總核定方案後即可上路。

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▲▼花蓮縣府邀集花蓮監理站、各家客運業者及票證系統廠商於轉運站進行票證系統整合檢測。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼3種票卡於各系統票證實機皆已完成測試。

實機測試後將邀集13個鄉鎮公所和台鐵召開會議，針對民眾使用不同交通工具的加值票卡以及後續銷售相關事宜進一步討論。

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝中央編列預算協助推廣公共運輸，身為地方政府所推出的方案，一定要吻合在地鄉親生活需求且使用簡單便利，方能真正鼓勵及推動偏鄉公共運輸。交通部將挹注3年221億預算，直轄市補貼50%、非直轄市75%。縣府百分百支持中央推動公運，提案中也特別說明花蓮場域的獨特性。考量花蓮特有地幅狹長且人口分散，偏鄉至市區通勤通學的特有民行模式，推出簡潔易懂的3種方案，首創全台最低99元至最高399元的票卡價位，讓花蓮縣民容易理解又能負擔。

▲▼花蓮縣府邀集花蓮監理站、各家客運業者及票證系統廠商於轉運站進行票證系統整合檢測。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府建設處補充說明，使用愛金卡、悠遊卡、一卡通等電子票卡，只要餘額大於所購買的定期票卡票面金額，即可直接使用。每次購買或儲值票卡後30天內必須使用完畢。為讓民眾每月的通勤和通學更加順暢，未來也規劃提供民眾在前10天內續購票卡的服務。花蓮轉運站更提供全方位的公共運輸定期票服務，讓民眾一次性滿足各種需求！

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