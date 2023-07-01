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「永不放棄」合歡山自行車賽　李廷威2小時30分衝武嶺...勇奪第1

▲第17屆「永不放棄」武嶺自行車活動今登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲第17屆「永不放棄」武嶺自行車活動今登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023「NeverStop永不放棄挑戰巔峰」武嶺站自行車賽事，今天點燃戰火，共吸引競賽組和挑戰組共2525人報名參加，其中菁英男子組競爭格外激烈，目前囊括總名第一橘衫和登山王紅點衫的李廷威，即使成為各參賽車手鎖定的頭號目標，他最後以2小時30分43.01秒的成績拿下第一。

南投縣政府指出，「永不放棄」賽事的武嶺站，為台灣自行車界年度盛事、全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽的第四站，更以百萬獎金作為號召，本屆參加者包括男子2259人、女子265人，年齡最大71歲，最小11歲，國際選手計有17國91人參加；賽事起點位於海拔450公尺的埔里鎮地理中心碑，終點設置在台灣景觀公路最高點的台14甲線31.3K、海拔3275公尺的合歡山武嶺停車場，全程長達55公里。

而南投警方也於凌晨4時30分至下午3時整，於賽道全程路段實施交通管制疏導措施，及省道台14甲線17K翠峰停車場至35.5K小風口停車場實施交通管制疏導措施。

▲第17屆「永不放棄」武嶺自行車活動今登場，南投在地國手盧紹軒參賽，與17國車友較勁。（圖／南投縣政府提供）

南投縣教育處表示，今天凌晨4時50分由競賽組超過500名選手首先出發、5時挑戰組2000人出發，陸續途經風景秀麗、多半在中高海拔山區的台14線、霧社、清境、翠峰、鳶峰、昆陽，抵達武嶺；早上出發總人數 2189人，至9點尚未抵達梅峰管制站、被刷掉的人數137人，於中午12點30分計時關門、1點撤收完成， 合格完賽選手1998人。

▲第17屆「永不放棄」武嶺自行車活動今登場，南投在地國手盧紹軒參賽，與17國車友較勁。（圖／南投縣政府提供）

▲第17屆「永不放棄」武嶺自行車活動今登場，南投在地國手盧紹軒參賽，與17國車友較勁。（圖／南投縣政府提供）

捷安特哥倫布車隊車手李廷威本季狀況奇佳，尤其爬坡賽事表現亮眼，上週在KOM夏季登山王賽事奪冠，96聯賽塔塔加站也拿下單站冠軍，在前3站就拿下2件領騎衫，成為最大贏家。

▲第17屆「永不放棄」武嶺自行車活動今登場，南投在地國手盧紹軒參賽，與17國車友較勁。（圖／南投縣政府提供）

即使武嶺站追兵來勢洶洶：Bryton車隊派出6名車手參賽，包括環台賽國手盧紹軒、吳之皓、陳建良和蘇宇銘，李廷威仍信心滿滿地說，「就算Bryton全員到齊，我也無所畏懼，反而是很興奮能與登山好手盧紹軒、吳之皓一較高下。」最後果然再度拿下第一，黃冠霖、黃文忠則分別以2小時33分25.86秒和2小時38分2.50秒居二、三位。

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