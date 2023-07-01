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漁民節慶祝大會恢復舉辦　饒慶鈴向漁民表達感謝

▲台東縣各漁會透過選拔模範漁民和漁船漁獲實績競賽，於漁民節慶祝大會公開表揚。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣各漁會透過選拔模範漁民和漁船漁獲實績競賽，於漁民節慶祝大會公開表揚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

7月1日是漁民節，台東縣各漁會透過選拔模範漁民和漁船漁獲實績競賽，於漁民節慶祝大會公開表揚。縣長饒慶鈴1日前往新港區漁會參加，除了向終年辛勞的漁民朋友表達感謝，並提到縣府積極充實漁港建設及推展漁業觀光，將持續攜手漁會提升台東漁業環境。

饒慶鈴表示，漁民節慶祝大會為漁業界年度盛事，模範漁民大多是經營一輩子的老漁民，一生精華的歲月奉獻在漁業上，近年更有年輕漁民投入漁業並獲很好的成績，顯示漁業世代傳承，衷心表達恭喜與敬佩。縣府近年積極投入漁港建設，啟用台東第一座水產品加工廠，實現在地生產、在地製造，大幅縮短漁獲處理時間，另外在大武及長濱漁港疏浚、新港漁港防波堤越波及泊地疏浚、綠島南寮漁港港區設施整建等工程。

▲台東縣各漁會透過選拔模範漁民和漁船漁獲實績競賽，於漁民節慶祝大會公開表揚。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

隨著疫情解封，今年有新港區、綠島區漁會及縣內各區漁會漁會恢復公開慶祝表揚活動。農業處長許家豪表示，各區漁會依據漁船大小、漁業經營模式等方式分組，依據去年整年度進漁市場拍賣實績，選拔生產績優優勝船主與年度模範漁民，縣府予以表揚並致贈獲獎漁民獎牌及獎狀。

▲台東縣各漁會透過選拔模範漁民和漁船漁獲實績競賽，於漁民節慶祝大會公開表揚。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東區漁會選拔出蘇捷予等19名模範漁民，另各級漁船筏生產競賽優勝船筏主「興達6」等共15艘漁船筏；新港區漁會選拔出黃仁傑等42名模範漁民，另分組選拔績優船筏主「勝泰豐」等共29艘漁船筏，模範外銷承銷商2名；綠島區漁會選拔出蘇文枝等20名模範漁民，另按照延繩釣或曳繩釣種類與娛樂漁船共分5組漁業競賽，選出「復漁2號」等共12艘漁船筏和「珊納賽壹號」等3艘兼營娛樂漁船。

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