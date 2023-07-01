台東縣環保局攜手海保署淨灘　清出213Kg海廢

▲台東縣環保局攜手海保署第十工作站等單位在蘭嶼鄉母雞岩舉辦淨灘淨海活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為落實離島海洋環境保護，台東縣環境保護局於6月30日攜手海洋保育署第十工作站、海岸線 Lanyu Coastline、PUA.freediving及Tec Only潛水中心業者，在蘭嶼鄉母雞岩舉辦淨灘淨海活動，號召當地居民、旅客及具合格證照潛水員計22人參與，共清出213公斤的海洋廢棄物。

台東縣政府表示，蘭嶼擁有壯麗海景和美麗珊瑚礁，吸引不少遊客登島旅遊，為防止海洋環境劣化，減少各式廢棄物對海洋造成污染是首要目標，透過持續舉辦淨灘淨海活動，讓更多人守護海洋生態，為聯合國永續發展目標SDG14「保育海洋生態」目標努力。

環保局說明，暑假開始前，結合相關單位與業者進行淨灘淨海活動，就是為了呼籲民眾守護美麗的蘭嶼，經過夥伴的努力，清出淨灘120公斤、淨海93公斤共213公斤廢棄物，感謝參與的朋友，維護蘭嶼美麗環境。而活動結束後，利用撿拾的「海洋廢棄物」進行加工，轉變成有意義的紀念品。

海保署第十工作站長韓靜雯指出，海底看見的垃圾以廢棄漁具、寶特瓶及一般垃圾為主，有些明顯是來自國外的海漂垃圾，顯然海洋環境的危害與我們生活息息相關，且無國界之分，保護海洋需要每個人共同努力。

環保局進一步說明，活動也宣導拒絕使用化學性防曬乳，因為普遍含有二苯甲酮，成分雖然可以吸收紫外線達到防曬效果，卻會損害珊瑚DNA，導致珊瑚白化死亡，不僅在海域遊憩時會影響珊瑚，日常生活使用的防曬乳也可能經由盥洗，從污水系統流入海洋，建議民眾改使用物理性防曬方法，達到保護珊瑚與海洋環境。