台東抽驗現場調製飲品、冰品及配料66件　63件合格3件不合格

▲台東抽驗現場調製飲品、冰品及配料66件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局自4月起抽驗市售飲、冰品配料，並配合食品藥物管理署啟動「現場調製飲品及冰品稽查專案」，針對手搖飲料店、連鎖飲料便利商店及現場調製青草茶店等衛生安全抽驗稽查，共計抽驗66件，結果有3件不合格。

台東縣衛生局表示，自4月起進行飲冰品衛生安全抽驗稽查，查核重點包含食品業者登錄、食品良好衛生規範準則(GHP)、原料有效日期及來源文件保存，另查核具營業登記的連鎖飲料業者是否符合「連鎖飲料便利商店及速食業現場調製飲料標示規定」，確保業者揭露正確資訊供消費者選購，共計查核18家，結果15家合格，3家輔導改善。

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衛生局進一步說明，至6月底共抽驗食用冰塊5件、現場調製飲料2件、含可可或巧克力2件、青草茶、冬瓜茶及洛神花茶2件、果蔬汁2件、熟配料2件、現場調製冰品3件、冰淇淋2件，檢驗衛生標準結果皆合格；另抽驗咖啡飲料3件(檢驗項目：咖啡因，1件與標示不合，處罰鍰4萬元)、現場調製飲料2件(檢驗項目：總糖量及熱量，1件與標示不合，為連鎖業者，案移總公司所在地衛生局續辦)；衛生局也自行抽驗飲冰品配料共41件，檢驗防腐劑12項及順丁烯二酸酐，其中1件珍珠粉圓產品己二烯酸(防腐劑)超量，移來源縣市衛生局辦理。

衛生局呼籲業者應遵守食品安全衛生管理法規定，落實自主管理，確保消費者食安。消費者選購食品時應注意拒買來路不明食品、無論完整包裝或散裝應注意保存方式並於有效期限內食用完畢、避免購買色澤過於鮮艷、過脆或有異味產品。