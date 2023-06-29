獨／22歲消防車變烏賊！狂噴黑煙路人急躲畫面曝　還有2年才退役

記者蔡佩旻／雲林報導

在道路上看見消防車，不是在救災就是在救災的路上，但是雲林這輛消防水箱車比較奇怪！在路上瞬間狂噴大量黑煙，嚇得後方的車輛傻眼紛紛閃避，附近民眾發現先是愣了一下，看著覺得太好笑便拍攝下來與友人分享。《Ettoday新聞雲》查出，這竟是輛22歲「超高齡」消防車，而雲林縣消防局則強調，這輛水箱車當時是在前往維修的路上！

斗六市雲林路三段昨日（28日）下午有民眾拍到一輛斗南消防分隊的水箱車，疑似正要返回斗南分隊的路上，在外線道緩緩前進，但隨著車子加速噴出大量黑煙，後方的汽、機車連忙減速向兩旁閃避，張姓民眾看到黑煙超濃又超多，判斷沒有鳴笛應該不是出勤中，看到畫面太好笑就拍下來。

▲民眾拍下消防車變烏賊車情況，後方機車更嚇得閃避至內車道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

《ETtoday新聞雲》今（29）向消防局了解該輛消防車使用情況，災害搶救科長施義欣說明，「斗南61」水箱車於26日例行試動即發現引擎有異聲及出現黑煙，27日進廠維修後，隔日接獲通知修復完畢，但昨天上路測試時，又發生排放黑煙狀況，被民眾目擊拍下，而該輛水箱車當時就立刻停靠路旁，拖吊回車廠復修。

施義欣指出，「斗南61」水箱車2019年配合空氣汙染防制法加裝濾煙器，可能因濾煙器故障或車輛老舊，導致濾煙器功能再生效果較差，而造成黑煙情況。該車輛目前已委請廠商持續進行修復中，並同步檢視各單位之消防車輛。

施義欣也提到，「斗南61」為2001年出廠迄今已達22年，目前該車輛已列入內政部消防署「汰換老舊消防車輛第二期中程計畫(2024-2026年)」補助汰換對象，但要到2025年才能退役，未來雲林縣消防局亦配合該計畫，針對17年以上約11部的各式消防車輛完成汰換。

▲「斗南61」為2001年出廠迄今已達22年，因補助預算不夠用，已超齡5年的這輛水箱車還尚須待2025年才能退役，於此期間雲林縣消防局將持續保養維護至期限再行汰換。（圖／記者蔡佩旻翻攝）