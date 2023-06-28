沖繩海域「一片詭異血紅」　竟是Orion啤酒廠冷卻水外洩

記者吳美依／綜合報導

日本沖繩名護市以美麗沙灘及碧藍海水聞名，27日當地河流及港口卻驚見「一片血紅」，居民及觀光客紛紛拿出手機拍攝，相關畫面在推特瘋傳。原來，這是因為Orion啤酒工廠發生洩漏事件，該公司已經緊急致歉並補救。





▲沖繩名護市的水都被染紅。（圖／翻攝推特）

CNN報導，Orion在聲明中解釋，這起事故是冷卻水洩漏導致，呼籲民眾切勿擔憂，因為變色海水不會對人體或海洋生物構成危險。

Orion表示，冷卻水被用於降溫工廠設備，裡頭含有化學成分丙二醇，卻意外「透過雨水槽流入河流，導致海水變成紅色」。丙二醇通常被用於食物、化妝品及製藥產業，是被列入日本《食品衛生法》執行條例的食品添加劑，也被美國食藥署（FDA）歸類為食品使用上「公認安全」。





▲名護市的河水和海水都被染紅。（圖／翻攝第11管區海上保安本部）

Orion表示，27日上午9時30分，已經把洩漏源頭給「堵住」，對於社會造成不便、巨大困擾及擔憂感到抱歉，如今已經發起內部調查，同時與當局合作採取「應對措施」。

不過，根據一名日本海岸當局發言人說法，截至28日上午，啤酒工廠附近的海水仍是紅色的。