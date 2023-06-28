沖繩海域「一片詭異血紅」　竟是Orion啤酒廠冷卻水外洩

記者吳美依／綜合報導
日本沖繩名護市以美麗沙灘及碧藍海水聞名，27日當地河流及港口卻驚見「一片血紅」，居民及觀光客紛紛拿出手機拍攝，相關畫面在推特瘋傳。原來，這是因為Orion啤酒工廠發生洩漏事件，該公司已經緊急致歉並補救。
▲沖繩名護市的水都被染紅。（圖／翻攝推特）
CNN報導，Orion在聲明中解釋，這起事故是冷卻水洩漏導致，呼籲民眾切勿擔憂，因為變色海水不會對人體或海洋生物構成危險。
オリオンビール工場から流出した冷却水の影響で名護漁港周辺の海が赤く染まっています。冷却水は食紅で色付けされていて、プロピレングリコールという食品添加物が含まれていますが人体に影響はないとのことです。#オリオンビール #名護漁港 #名護市 pic.twitter.com/ZKTcaJFD79— カヨウ宗一郎 名護市議会議員 (@kayo_soichiro) June 27, 2023
名護漁港の天ぷらを買いに来たら、海のところに人だかりが。— Ryota.Y (@yama_ryo58) June 27, 2023
何かねー？と思ったら…
引くくらい海が赤いのよ
ナニコレ？
海大丈夫なん？？_:(´ཀ`」 ∠): pic.twitter.com/hyR1jvY0TC
【沖縄 プロピレングリコールが流出】— 事件速報 (@tokyoaccident) June 27, 2023
ーー名護漁港付近 海が赤色に染まるーー
沖縄県名護市のオリオンビール名護工場から冷却水が流出しています。冷却水には食紅で着色されたプロピレングリコールが含まれており、海が赤く染まっています。#オリオンビール工場 #真っ赤 pic.twitter.com/A5hP6kwxF9
Orion表示，冷卻水被用於降溫工廠設備，裡頭含有化學成分丙二醇，卻意外「透過雨水槽流入河流，導致海水變成紅色」。丙二醇通常被用於食物、化妝品及製藥產業，是被列入日本《食品衛生法》執行條例的食品添加劑，也被美國食藥署（FDA）歸類為食品使用上「公認安全」。
▲名護市的河水和海水都被染紅。（圖／翻攝第11管區海上保安本部）
Orion表示，27日上午9時30分，已經把洩漏源頭給「堵住」，對於社會造成不便、巨大困擾及擔憂感到抱歉，如今已經發起內部調查，同時與當局合作採取「應對措施」。
不過，根據一名日本海岸當局發言人說法，截至28日上午，啤酒工廠附近的海水仍是紅色的。
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