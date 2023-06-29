雲林虎尾降豪雨！大排滿水位多地淹水　斗六市雨後現彩虹

記者蔡佩旻／雲林報導

今（29）日午後熱對流發展旺盛，全台各地有降雨情形，其中雲林虎尾下午瞬間暴雨，造成建成路美人樹大排滿水位，市區也有多處積水，有民眾驚訝表示，虎尾少見如此驟雨，水都來不及退，還造成積水現象。

▲雲林縣虎尾鎮市區今下午出現淹水情形。（圖／民眾提供）

氣象局表示，今日對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。有民眾提供雲林縣虎尾鎮建成路美人樹大排的水情，影片顯示水位幾乎滿到9成9，且市區也有積水，民眾說，以往雨停了水勢就會退去，但今日雨勢太強，連地勢較高的虎尾市區都淹水，令人驚訝。

▲雲林縣虎尾鎮建成路美人樹大排滿水位。（圖／記者蔡佩旻攝）

雨過終有天晴，斗六市的民眾提供照片，石林路附近在強降雨之後，天空高高掛上一道彩虹，相當美麗。

▲斗六市雨後出現彩虹 。（圖／民眾提供）

水利署今發布雲林縣虎尾鎮淹水一級警訊，台大雲林校站測得每小時降雨量達72.5mm，易淹水地區有堀頭里、延平里、興南里、廉使里、平和里、頂溪里、芳草里、墾地里、中山里、立仁里、西安里、新興里、公安里、安慶里、東仁里、建國里、德興里、穎川里。

水利署呼籲民眾，即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。