藍提臨時會審台美貿易倡議協定　綠黨團歡迎：接受外界檢驗

▲民進黨立院黨團召開「台美21世紀貿易倡議全面強化、深化台美貿易關係」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院昨通過「美台21世紀貿易倡議」首批協定實施法案，而在野黨原先質疑是否僅查照案、不能實質審查，如同當年「服貿硬闖」，國民黨團發函立法院長游錫堃政黨協商、要納入7月中旬臨時會審查。民進黨團30日表示，樂觀其成，民進黨團立場就是開放，這是好事，可以趕快上路、減少國內立法、行政困擾的話，都樂觀其成。

民進黨團幹事長劉世芳表示，昨天下午國民黨團就發函游錫堃政黨協商、要納入7月中旬臨時會討論，民進黨團立場就是開放，這是好事，可以趕快上路、減少國內立法、行政困擾的話，都樂觀其成。

對於國民黨將台美21世紀貿易倡議協定與服貿做比較，民進黨團書記長莊瑞雄表示，針對行政院會通過台美貿易協定，接下來就要送到立法院，民進黨歡迎在臨時會做審查、當成辦喜事，另外也要跟國人說明，服貿不是不能簽，是看跟誰簽，只要經過黨團協商，要在臨時會審查都歡迎。

莊瑞雄指出，2008年馬政府時期，跑去中國和海基、海協簽署多項協議，立法院缺乏監督機制，2008年杯葛監督條例立法，很多兩岸協議都沒經過立院審查就生效，這是法治缺漏。

莊瑞雄表示，2013年立院決議服貿逐條審查，不可包裹表決，必須仔細審查，到2014年3月17日，卻發生「半分忠事件」，前立委張慶忠用半分鐘宣布服貿送院會處理，導致318太陽花學運，3月24日更發生行政院鎮壓事件，直到前立法院長王金平承諾，未完成兩岸監督條例立法不會啟動服貿。

莊瑞雄指出，這次台美協定談到今年6月1日，過程中可以看到那麼多新聞，行政院代表國家去談判時，何時談、內容到什麼地步、相關條文都公佈，但點閱率都不高，代表國人對台美之間貿易協定沒什麼疑慮。

莊瑞雄表示，這次談判過程公開透明，工商總會也表達這是對產業界很大幫助，也是台美之間暌違10年的重大談判，國人對該協定很安心，既然國民黨在臨時會有這樣的要求，民進黨表達歡迎，這樣的公開透明足堪檢驗。

