侯友宜嗆學費補助「大撒幣」被盧秀燕打臉　她嘆：簡直不可理喻

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院會29日通過「教育平權1+3方案」，定額減免私立大專院學雜費每年3.5萬元，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲痛批大撒幣，而台中市長盧秀燕更第一個跳出來支持該政策，並指出不管誰當選都應該實施。對此，民進黨立委林宜瑾30日表示，國民黨這樣的發言顯示了黨內矛盾，更彰顯了國民黨對教育政策及弱勢學生處境不夠了解。

行政院會昨通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，拍板私立大學學生學雜費每年減免新台幣3.5萬元，並搭配對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助、全面落實高中職免學費以及精進就學貸款申貸及還款措施等3項配套。「藍營最大諸侯」盧秀燕第一時間表態支持，今更強調對的政策應不分黨派支持，呼籲所有總統參選人只要當選，都該響應該政策。

林宜瑾表示，培育未來的人才，讓孩子能更無後顧之憂的選擇自己所愛，本來就是政府的義務，國民黨的批評根本不可理喻。自己長期在立法院教育及文化委員會，深知唯有透過政府介入，才能讓經濟問題不會成為學生的負擔，使每個人接受教育的機會更加公平。

林宜瑾指出，民進黨政府一直致力於協助弱勢學生、縮短公私立學校差距，這八年來提出許多養成年輕學者、優化技職環境、發展數位及特殊技術人才的相關計畫，選舉只是一時的，但是教育是國家百年大計，請在野黨切勿因選舉而汙名化國家的教育政策。