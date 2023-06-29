▲朱立倫、金溥聰。（圖／記者屠惠剛、許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

前國安會祕書長金溥聰正式擔任國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長，寶刀出鞘第一件事就是明升暗降把「總教練」黨主席朱立倫拱成「球隊老闆」，朱立倫29日受訪時則強調，自己就是黨主席，就是總教練，「不要叫我老闆。」對此，民進黨立委王定宇也在臉書點出「球隊老闆」和「總教練」用詞的差異，指出金溥聰一上任和朱立倫的摩擦就開始了。

「球隊老闆和總教練的差異是什麼？」，王定宇舉例，比方説「不分區立委」，是重要的選舉資源，如果球隊老闆，就該把提名權交出來；如果是總教練，就應該有提名權，這是血淋淋的宮鬥，不是一個名詞的鬥嘴小事。他點出，對美、對中的態度和交流，媒體的資源和策略，這些掌握了重要的政治資本和話語權，如果是球隊老闆，就該尊重總教練的運籌帷幄；如果是總教練，比賽戰術、戰略，當然是必備工具。

王定宇提到，國民黨的縣市長、議長、縣市議員、鄉鎮市民代表當然是侯友宜選戰中的重要資源，如果是球隊老闆，當然應該交出來給球隊運用，如果是總教練，當然要掌握組織的指揮權。

因此，王定宇直言，「球隊老闆」和「總教練」的用詞計較，代表著國民黨的大權在誰手上，也影響著大選後，在藍營的影響力和地位，「這件事的後續，是『小刀』厲害，還是『精算師』高明，宮鬥精彩可期！」